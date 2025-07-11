Fenerbahçe, 2025-2026 Sezonu Hazırlıklarına Devam Ediyor
Fenerbahçe, 2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında yaptığı antrenmana Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri de katıldı. Antrenman, teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirildi.
Fenerbahçe, 2025-2026 sezonu hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki idmanın bir bölümünü Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, yönetim kurulu üyesi Ahmet Ketenci ve futbol direktörü Devin Özek de takip etti.
Salonda aktivasyon çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle devam ettiği, ardından pas çalışması yapan futbolcuların, dar alanda yapılan çift kale maçlarla idmanı tamamladığı aktarıldı.
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.