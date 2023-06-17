Fenerbahçe'nin 2022 Yılı Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda başladı. Toplantıya Başkan Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar ve kulüp üyeleri katılım gösterdi.

Fenerbahçe 2022 Yılı Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı başladı.

Fenerbahçe'nin 2022 Yılı Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda başladı. Toplantıya Başkan Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar ve kulüp üyeleri katılım gösterdi. Toplantının açılış konuşmasını yapan Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin, bin 552 katılımcının bulunduğunu ifade etti.

Olağan mali genel kurul toplantısı başkanlığına oy çokluğuyla Uğur Dündar seçilirken, toplantı saygı duruşu ve okunan İstiklal Marşı'nın ardından başladı.

Toplantıda 2022 yılı yönetim kurulu faaliyet ve denetim raporunun okunurken, 2022 yılı yönetim kurulu faaliyet ve denetim raporu ibraya sunulacak.

Daha sonra bütçe ve ek bütçe oylanacak. - İSTANBUL