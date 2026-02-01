Fenerbahçe, Sidiki Cherif'i Kiraladı
Fenerbahçe, 19 yaşındaki santrfor Sidiki Cherif'i 2025-2026 sezonunun sonuna kadar satın alma opsiyonuyla kiraladığını duyurdu. Bu hamle, takımın gelecekteki genç yeteneklere yatırım stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Sidiki Cherif'in performansı, Fenerbahçe'nin hücum gücüne önemli katkılar sağlayabilir.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor