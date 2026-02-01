Haberler

Fenerbahçe, Sidiki Cherif'i Kiraladı

Fenerbahçe, 19 yaşındaki santrfor Sidiki Cherif'i 2025-2026 sezonunun sonuna kadar satın alma opsiyonuyla kiraladığını duyurdu. Bu hamle, takımın gelecekteki genç yeteneklere yatırım stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Sidiki Cherif'in performansı, Fenerbahçe'nin hücum gücüne önemli katkılar sağlayabilir.

Fenerbahçe, 19 yaşındaki santrfor Sidiki Cherif'i satın alma opsiyonuyla 2025-2026 sezonunun sonuna kadar kiralandığını açıkladı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
