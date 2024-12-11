Fenerbahçe, 12 dakikada 10 kişi kaldı

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında evinde Athletic Bilbao ile karşılaşan Fenerbahçe, Mert Müldür'ün atılmasıyla müsabakanın 69. dakikasında 10 kişi kaldı.

ÖNCE CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Maç öncesi sarı kart sınırında bulunan Mert Müldür, maçın 57. dakikasında Inaki Williams'ı ceza alanının hemen önünde faulle durdurdu. Pozisyonun ardından sarı kart gören Mert, cezalı duruma düştü.

12 DAKİKA SONRA ATILDI

Milli futbolcu, bu pozisyonun ardından 69. dakikada yine Inaki Williams'a yaptığı hareketin ardından bir sarı kart daha gördü ve kırmızı kartla oyun dışı kaldı. 25 yaşındaki bek, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında oynanacak Fenerbahçe- Lyon maçında forma giyemeyecek.