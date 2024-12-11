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Fenerbahçe, 12 dakikada 10 kişi kaldı

Fenerbahçe, 12 dakikada 10 kişi kaldı
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Fenerbahçe'de Mert Müldür, Athletic Bilbao maçının 57. dakikasında Inaki Williams'a yaptığı faul sonrasında sarı kart gördü ve Lyon maçında cezalı duruma düştü. Mert, 69'da yine Williams'a yaptığı hareketin ardından ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında evinde Athletic Bilbao ile karşılaşan Fenerbahçe, Mert Müldür'ün atılmasıyla müsabakanın 69. dakikasında 10 kişi kaldı.

ÖNCE CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Maç öncesi sarı kart sınırında bulunan Mert Müldür, maçın 57. dakikasında Inaki Williams'ı ceza alanının hemen önünde faulle durdurdu. Pozisyonun ardından sarı kart gören Mert, cezalı duruma düştü.

12 DAKİKA SONRA ATILDI

Milli futbolcu, bu pozisyonun ardından 69. dakikada yine Inaki Williams'a yaptığı hareketin ardından bir sarı kart daha gördü ve kırmızı kartla oyun dışı kaldı. 25 yaşındaki bek, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında oynanacak Fenerbahçe- Lyon maçında forma giyemeyecek.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıBahtsız Bedevi:

Yerli hakem istiyoruz

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Haber YorumlarıBahtsız Bedevi:

Mourinho: Hakem faulümüzü vermedi.

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Haber YorumlarıYasar Unal:

Mert Müldür ve Samet Akaydın'ın her ikisi de FB de oynayabilecek futbolcular değil ne yazık ki. İlginç olan ikisinin de sürekli A Milli takım kadrosunda yer alması. FB'nin net bir sol stoper, orjinal bir sağ bek ve sol bek ihtiyacı var.UEFA oyuncu listemşzde çok çok sıkıntılı.

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Haber YorumlarıMASUMANE3438:

bunların bahanesi hazır çıkar acun efendi UEFA da yapı var der

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