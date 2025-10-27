Haberler

Fener taraftarının sesi olan minik! Sadettin Saran sitemine kayıtsız kalamadı

Fener taraftarının sesi olan minik! Sadettin Saran sitemine kayıtsız kalamadı
Güncelleme:
Fenerbahçeli küçük bir taraftar ile Başkan Sadettin Saran arasında dikkat çeken bir diyalog yaşandı. Taraftarın, takımın forveti En-Nesyri hakkında "En-Nesyri topa vuramıyor, Kerem bile hepsinden iyi oynuyor." sözleri üzerine Saran, "Kimi alayım onu satıp?" yanıtını verdi. Saran'ın bu sözleri çevredekilerin kahkahalarına neden oldu.

  • Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, bir taraftarın En-Nesyri'nin performansını eleştirmesi üzerine 'Kimi alayım onu satıp?' yanıtını verdi.
  • Saran'ın yanıtı sosyal medyada paylaşılarak binlerce beğeni aldı ve gündem oldu.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ile küçük bir taraftar arasında sosyal medyada gündem olan bir sohbet yaşandı. Taraftarın, takımın forveti En-Nesyri'nin performansını eleştirdiği ve Saran'ın esprili yanıtı, izleyenleri gülümsetti.

"KİMİ ALAYIM ONU SATIP?"

Minik taraftarın, takımın forveti En-Nesyri hakkında "En-Nesyri topa vuramıyor, Kerem bile hepsinden iyi oynuyor" sözleri üzerine Saran, "Kimi alayım onu satıp?" yanıtını verdi. Saran'ın bu sözleri çevredekilerin kahkahalarına neden oldu.

GÜNDEM OLDU

O anlar orada bulunanlar tarafından kaydedilerek kısa sürede sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüler binlerce beğeni alırken, kullanıcılar küçük taraftarın açık sözlülüğünü ve Saran'ın mizahi yaklaşımını takdir etti. Diyalog, hem taraftar hem de futbol camiasında günün en çok konuşulan anlarından biri haline geldi.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMGk:

Bahis kralı bahis işini bırakıp başkan olunca bahis skandalı patladı ne tesadüf ama

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
