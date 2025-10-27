Fener taraftarının sesi olan minik! Sadettin Saran sitemine kayıtsız kalamadı

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ile küçük bir taraftar arasında sosyal medyada gündem olan bir sohbet yaşandı. Taraftarın, takımın forveti En-Nesyri'nin performansını eleştirdiği ve Saran'ın esprili yanıtı, izleyenleri gülümsetti.

"KİMİ ALAYIM ONU SATIP?"

Minik taraftarın, takımın forveti En-Nesyri hakkında "En-Nesyri topa vuramıyor, Kerem bile hepsinden iyi oynuyor" sözleri üzerine Saran, "Kimi alayım onu satıp?" yanıtını verdi. Saran'ın bu sözleri çevredekilerin kahkahalarına neden oldu.

GÜNDEM OLDU

O anlar orada bulunanlar tarafından kaydedilerek kısa sürede sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüler binlerce beğeni alırken, kullanıcılar küçük taraftarın açık sözlülüğünü ve Saran'ın mizahi yaklaşımını takdir etti. Diyalog, hem taraftar hem de futbol camiasında günün en çok konuşulan anlarından biri haline geldi.