Fener taraftarının sesi olan minik! Sadettin Saran sitemine kayıtsız kalamadı
Fenerbahçeli küçük bir taraftar ile Başkan Sadettin Saran arasında dikkat çeken bir diyalog yaşandı. Taraftarın, takımın forveti En-Nesyri hakkında "En-Nesyri topa vuramıyor, Kerem bile hepsinden iyi oynuyor." sözleri üzerine Saran, "Kimi alayım onu satıp?" yanıtını verdi. Saran'ın bu sözleri çevredekilerin kahkahalarına neden oldu.
"KİMİ ALAYIM ONU SATIP?"
GÜNDEM OLDU
O anlar orada bulunanlar tarafından kaydedilerek kısa sürede sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüler binlerce beğeni alırken, kullanıcılar küçük taraftarın açık sözlülüğünü ve Saran'ın mizahi yaklaşımını takdir etti. Diyalog, hem taraftar hem de futbol camiasında günün en çok konuşulan anlarından biri haline geldi.