Fener taraftarının beğeni yağdırdığı video

Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nun çatısına çıkan bir görevlinin çektiği görüntüler sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi topladı.

ÇATIDAN SAHAYA EŞSİZ BAKIŞ

Stadın çatısına çıkan görevli, cep telefonuyla sahayı yukarıdan kaydettiği anları sosyal medya hesabından paylaştı. Videoda hem stadyumun büyüleyici atmosferi hem de görevlinin keyifli anlatımı dikkat çekti. Görevlinin eğlenceli anlarının videoya yansıması izleyenleri hem güldürdü hem de mest etti.

KISA SÜREDE BÜYÜK BEĞENİ

Görüntüler, paylaşılır paylaşılmaz taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Birçok kullanıcı videonun altına "Muhteşem görüntü", "Keşke biz de çıkabilsek", " Fenerbahçe'nin mabedine başka açı" gibi yorumlar yaptı.