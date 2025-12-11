Haberler

Fener taraftarının beğeni yağdırdığı video

Fener taraftarının beğeni yağdırdığı video Haber Videosunu İzle
Fener taraftarının beğeni yağdırdığı video
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nun çatısından çekilen video, sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi topladı. Stadın çatısına çıkan bir görevli, cep telefonuyla sahayı yukarıdan kaydettiği anları paylaştı. Videoda, stadyumun büyüleyici atmosferi ve görevlinin eğlenceli anlatımı dikkat çekti. Görüntüler, paylaşıldıktan kısa bir süre sonra taraftarların yoğun ilgisini çekti ve birçok kullanıcı, videonun altına olumlu yorumlar bıraktı.

  • Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nun çatısına çıkan bir görevli, cep telefonuyla sahayı yukarıdan kaydettiği videoyu sosyal medyada paylaştı.
  • Videoda stadyumun büyüleyici atmosferi ve görevlinin keyifli anlatımı dikkat çekti.
  • Videonun altına kullanıcılar 'Muhteşem görüntü', 'Keşke biz de çıkabilsek', 'Fenerbahçe'nin mabedine başka açı' gibi yorumlar yaptı.

Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nun çatısına çıkan bir görevlinin çektiği görüntüler sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi topladı.

ÇATIDAN SAHAYA EŞSİZ BAKIŞ

Stadın çatısına çıkan görevli, cep telefonuyla sahayı yukarıdan kaydettiği anları sosyal medya hesabından paylaştı. Videoda hem stadyumun büyüleyici atmosferi hem de görevlinin keyifli anlatımı dikkat çekti. Görevlinin eğlenceli anlarının videoya yansıması izleyenleri hem güldürdü hem de mest etti.

KISA SÜREDE BÜYÜK BEĞENİ

Görüntüler, paylaşılır paylaşılmaz taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Birçok kullanıcı videonun altına "Muhteşem görüntü", "Keşke biz de çıkabilsek", " Fenerbahçe'nin mabedine başka açı" gibi yorumlar yaptı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Ersoy'un ifadesi ortaya çıktı! Grup halinde cinsel ilişki iddiasına böyle yanıt vermiş

İfadesi ortaya çıktı! Grup seks iddiasına böyle yanıt vermiş
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Günün en acı görüntüsü! Çaresizce evladının başında bekledi

Günün en acı görüntüsü! Çaresizce evladının başında bekledi
Galatasaray'a Uğurcan Çakır'dan kötü haber

Galatasaray'a Uğurcan'dan kötü haber
MHP'den 'Terörsüz Türkiye' raporu

MHP'den 120 sayfalık süreç raporu! Hukuki adımlar için tek şart var
Gecenin en dikkat çeken ismi Nesrin Cavadzade oldu, işte sebebi...

Gecenin en dikkat çeken ismi Nesrin Cavadzade oldu, işte sebebi...
Günün en acı görüntüsü! Çaresizce evladının başında bekledi

Günün en acı görüntüsü! Çaresizce evladının başında bekledi
Erdoğan'dan kurmaylarına yasa dışı bahis talimatı: Bu işin kökünü kurutacağız, meseleyi çözün

Türkiye'de deprem yaratan konu! Erdoğan kurmaylarına talimatı verdi
Arda-Haaland eşleşmesi geceye damga vurdu

Dün geceye damga vuran kare
Mehmet Akif Ersoy'la ilgili inanılmaz iddialar: Fuhuş şebekesi içinde olanlar dokunulmaz oluyor

Ersoy'la ilgili inanılmaz iddialar: Fuhuş, çirkin partiler...
Jose Mourinho'nun Benfica'sından ilk 24 yolunda hayati galibiyet

İlk 24'e kalmak için hayati bir maça çıktı! İşte aldığı sonuç
Bingölspor'un dayanışma gecesinde 28 milyon TL toplandı, en yüksek bağış Peker'den geldi

3. Lig ekibinin bağış gecesine damga vurdu! Rakam dudak uçuklattı
Poz sırasında samimi an! Nilperi Şahinkaya'nın sevgilisine yaptığı hareket dikkatlerden kaçmadı

Poz sırasında samimi an! Yaptığı hareket dikkatlerden kaçmadı
Depremin şiddetini gözler önüne seren görüntü! Beşik gibi sallandı

Depremin şiddetini gözler önüne seren görüntü! Beşik gibi sallandı
Icardi Galatasaray'dan gidiyor! İşte yerine gelecek isim

Galatasaray'dan gidiyor! Yerine gelecek isim bile belli
title