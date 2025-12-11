Fener taraftarının beğeni yağdırdığı video
Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nun çatısından çekilen video, sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi topladı. Stadın çatısına çıkan bir görevli, cep telefonuyla sahayı yukarıdan kaydettiği anları paylaştı. Videoda, stadyumun büyüleyici atmosferi ve görevlinin eğlenceli anlatımı dikkat çekti. Görüntüler, paylaşıldıktan kısa bir süre sonra taraftarların yoğun ilgisini çekti ve birçok kullanıcı, videonun altına olumlu yorumlar bıraktı.
ÇATIDAN SAHAYA EŞSİZ BAKIŞ
Stadın çatısına çıkan görevli, cep telefonuyla sahayı yukarıdan kaydettiği anları sosyal medya hesabından paylaştı. Videoda hem stadyumun büyüleyici atmosferi hem de görevlinin keyifli anlatımı dikkat çekti. Görevlinin eğlenceli anlarının videoya yansıması izleyenleri hem güldürdü hem de mest etti.
KISA SÜREDE BÜYÜK BEĞENİ
Görüntüler, paylaşılır paylaşılmaz taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Birçok kullanıcı videonun altına "Muhteşem görüntü", "Keşke biz de çıkabilsek", " Fenerbahçe'nin mabedine başka açı" gibi yorumlar yaptı.