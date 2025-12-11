Haberler

Fener taraftarı kahrolacak! Sörloth için kesin karar verildi

Güncelleme:
Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Alexander Sörloth için Atletico Madrid'den nihai karar çıktı. İspanyol kulübün teknik direktörü Diego Simeone, Norveçli golcünün takımda kalmasını istedi. Simeone'nin bu talebi doğrultusunda kulüp yönetimi, Sörloth'un ayrılığına izin verilmeyeceğini resmi olarak duyurdu. Bu karar, Fenerbahçe'nin transfer planlarını doğrudan etkileyecek. Sörloth bu sezon Atletico Madrid formasıyla 20 resmi maça çıktı ve 5 gol, 1 asistle oynadı.

  • Atletico Madrid, Alexander Sörloth'un takımdan ayrılmasına izin vermeyeceğini resmen duyurdu.
  • Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, Sörloth'un takımda kalmasını istediğini yönetime iletti.
  • Alexander Sörloth, bu sezon Atletico Madrid formasıyla 20 resmi maça çıktı ve 5 gol - 1 asistlik katkı verdi.

Fenerbahçe'nin uzun süredir gündeminde yer alan Alexander Sörloth için Atletico Madrid'den kesin karar çıktı. Norveçli yıldızın geleceği artık netleşti.

FENERBAHÇE İDDİALARI SÜRERKEN KARAR VERİLDİ

Yaz döneminde olduğu gibi ocak ayı yaklaşırken de Fenerbahçe'nin Sörloth'a ilgisi sık sık gündeme geliyordu. Youssef En-Nesyri'nin bekleneni verememesi üzerine Sarı-lacivertlilerin yeniden Sörloth için harekete geçtiği iddia edilmişti. Ancak İspanya'dan gelen son haberler transfer ihtimalini tamamen ortadan kaldırdı.

ATLETICO MADRID: AYRILIK YOK

İspanyol basınında yer alan haberlere göre Atletico Madrid Teknik Direktörü Diego Simeone, Alexander Sörloth'un takımda kalmasını istediğini yönetime iletti. Arjantinli teknik adam, Norveçli golcünün hem fizik gücünden hem de takıma uyumundan memnun. Kulüp yönetimi de Simeone'nin talebi doğrultusunda karar aldı ve Sörloth'un ayrılığına kesinlikle izin verilmeyeceğini resmen duyurdu. Bu karar, Fenerbahçe'nin transfer planlarını da doğrudan etkiledi.

SÖRLOTH'UN SEZON PERFORMANSI

30 yaşındaki Norveçli forvet bu sezon Atletico Madrid formasıyla 20 resmi maça çıktı. Bu maçların 8'ine ilk 11'de başlayan Sörloth, toplam 867 dakika süre aldı ve 5 gol – 1 asistlik bir katkı verdi. Simeone'nin oyun sisteminde önemli bir parça hâline gelen Sörloth'un, sezon sonuna kadar takımda kilit rolü sürdürmesi bekleniyor.

Fatih Kocatürk
