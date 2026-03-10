Haberler

Fener'in eski yıldızı 45 yaşında da gol atıyor

Fener'in eski yıldızı 45 yaşında da gol atıyor Haber Videosunu İzle
Fener'in eski yıldızı 45 yaşında da gol atıyor
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe'nin eski golcüsü Dani Güiza, 45 yaşında Jerez formasıyla gol atarak futboldan vazgeçmediğini bir kez daha gösterdi.

Fenerbahçe'nin eski golcülerinden Dani Güiza, ilerleyen yaşına rağmen futboldan kopmadığını gösterdi. 45 yaşındaki İspanyol forvet, Jerez formasıyla çıktığı maçta gol sevinci yaşadı.

JEREZ FORMASIYLA İLK GOL

İspanya'da Jerez takımında forma giyen Dani Güiza, attığı golle takımına katkı sağladı. Tecrübeli futbolcunun golü kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

YAŞINA RAĞMEN FUTBOLA DEVAM EDİYOR

45 yaşına rağmen aktif futbol kariyerini sürdüren Güiza'nın performansı futbolseverlerin takdirini topladı. Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen deneyimli forvetin sahadaki azmi dikkat çekti.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
Trump 'İran'la görüşebiliriz' dedi, ABD'den tam tersi açıklama geldi

Tüm dünya Trump'ın sözlerine odaklanmışken ABD'den şok bir mesaj geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'daki konsere büyük ilgi! 35 bin liralık biletler saniyeler içinde bitti

İstanbul konserine büyük ilgi! 35 bin liralık biletler saniyede bitti
Azerbaycanlı milli güreşçi Hint rakibine 13 saniyede kabusu yaşattı

Azeri güreşçi Hintli ile mindere çıktı! Sonuç inanılır gibi değil
Netanyahu öldü mü? İran basınından gündem yaratan iddia

Netanyahu öldü mü? Bu haber doğruysa yer yerinden oynar
Melih Gökçek'ten bomba iddia: Deniz Baykal bana adaylık teklif etti

Gökçek'ten çok konuşulacak Baykal iddiası! Şahidi bile var
İstanbul'daki konsere büyük ilgi! 35 bin liralık biletler saniyeler içinde bitti

İstanbul konserine büyük ilgi! 35 bin liralık biletler saniyede bitti
Dolar milyarderi Türkler açıkladı! Murat Ülker 1 numara değil

Dolar milyarderi Türkler açıkladı! Murat Ülker 1 numara değil
İbrahim Hacıosmanoğlu, Dursun Özbek'in davetine icabet ediyor

Hacıosmanoğlu'ndan G.Saray ile buzları eritecek hareket