Felix Auger-Aliassime ABD Açık'ta Yarı Finale Yükseldi

Sezonun son grand slam tenis turnuvası ABD Açık'ta Kanadalı tenisçi Felix Auger-Aliassime, Avustralyalı Alex de Minaur'u 3-1 yenerek yarı finale adını yazdırdı. 4 saat 10 dakika süren zorlu karşılaşmanın setleri 4-6, 7-6, 7-5 ve 7-6 şeklinde sona erdi.

New York'taki turnuvanın tek erkekler çeyrek finalinde 8 numaralı seribaşı Alex de Minaur ile 25 numaralı seribaşı Auger-Aliassime karşılaştı.

Auger-Aliassime, 4 saat 10 dakika süren mücadelede rakibini 4-6, 7-6, 7-5 ve 7-6 biten setlerle 3-1 mağlup etti. Kanadalı tenisçi, turnuvada 2021'den sonra ikinci kez yarı finale yükseldi.

İtalyan tenisçiler Jannik Sinner (1) ile Lorenzo Musetti (10) arasında oynanacak karşılaşmanın galibi, Auger-Aliassime'in yarı finaldeki rakibi olacak.

Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan - Spor
