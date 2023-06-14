Geleceği merak konusuydu! Galatasaray, Mostafa Mohamed transferinden kasayı doldurdu

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nantes, Süper Lig devi Galatasaray'dan kiraladığı Mostafa Mohamed'in 5.7 milyon euroluk bonservisini aldığını açıkladı. Sarı-kırmızılılar, bu transferden 5.7 milyon euro elde etti.

Ligue 1 ekiplerinden Nantes, sezon başında Galatasaray'dan kiraladığı Mostafa Mohamed'i renklerine bağladı. Mısırlı golcüyle 4 yıllık sözleşme imzalandı.

5.7 MİLYON EUROYA SATILDI

Kulüpten yapılan açıklamada, Mısırlı golcünün sözleşmesinde bulunan satın alma opsiyonunun devreye sokulduğu ve oyuncu ile 2027 yılına kadar sözleşme imzalandığı belirtildi. Mostafa Mohamed'in sözleşmesinde 5.7 milyon euroluk bir satın alma opsiyonu bulunuyordu.

15 GOLE KATKI SAĞLADI

Geçtiğimiz sezon Nantes formasıyla 51 maça çıkan 25 yaşındaki Mostafa Mohamed, bu maçlarda 11 gol 4 asist kaydetti.