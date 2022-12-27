Süper Lig'de liderlik yarışı kızıştı, şampiyonluk oranları güncellendi! Dağıtılan oranlar şaşırttı

Galatasaray'ın pazar akşamı liderliği alıp yarışa ortak olduğu Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi. İddia Risk Yönetimi'nin güncellediği oranlarda favori değişmedi. Fenerbahçe'nin 1,85 oranla favori olarak gösterildiği listede ezeli rakibi Galatasaray'ın 2,85 oranla ikinci sırada yer alması dikkat çekti.

Süper Lig'de 16. haftanın başlamasına kısa bir süre kala yeni şampiyonluk oranları açıklandı. Süper Lig'de 15. haftanın sona ermesinin ardından şampiyonluk oranları değişti.

ZİRVEDE FENERBAHÇE YER ALDI

Fenerbahçe, Trabzonspor deplasmanında mağlup olmasına rağmen sarı-lacivertliler 1,85'lik oranlar favori olarak gösterildi.

İKİNCİ SIRADA ASLAN VAR

Galatasaray, İstanbulspor'u yenerek liderlik koltuğuna oturmasının ardından, sarı-kırmızılıların oranı, 2,85 olarak duyuruldu.

BEŞİKTAŞ VE TRABZONSPOR'UN ORANLARI BİR HAYLİ YÜKSEK

Beşiktaş'ın Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldığı maç sonrası siyah-beyazlıların oranı 8,00 olarak açıklandı. Trabzonspor'un Fenerbahçe galibiyetinin ardından bordo-mavililere 9,00 oran verildiği belirtildi. Öte yandan Başakşehir'e 11,00, Adana Demirspor ve Konyaspor'a ise 30,00 oran belirlendi.