Favori çok net! Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin iddaa oranları açıklandı
Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak derbinin iddaa oranları belli oldu. Fenerbahçe, 1.86 oranla derbide favori gösterildi. Beraberliğe 3.16, Galatasaray galibiyetine ise 2.95 oran verildi. Derbide 2.5 gol altı için 2.13, 2.5 gol üstü için 1.39 oran belirlendi.
21 Eylül Cumartesi saat 20.00'de oynanacak olan Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki derbinin iddaa oranları belli oldu.
FAVORİ FENERBAHÇE
Seyircisi önünde maça çıkacak olan sarı-lacivertliler, 1.86 oranla derbide favori gösterildi. Beraberliğe 3.16, Galatasaray galibiyetine ise 2.95 oran verildi.
ORANLAR "GOL OLACAK" DİYOR
Derbide 2.5 gol alt için 2.13, 2.5 gol üst için 1.39 oran belirlendi. Fenerbahçe ile Galatasaray, Süper Lig'in 6. haftasında 21 Eylül Cumartesi günü Kadıköy'de karşı karşıya gelecek.