Fatsa Belediyespor ile Darıca Gençlerbirliği 0-0 berabere kaldı
- Güncelleme:
Spor Haberleri
TFF 3. Lig'de Fatsa Belediyespor, evinde konuk ettiği Darıca Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmada Darıca Gençlerbirliği takımından Batuhan Özduran kırmızı kart görerek oyundan atıldı.
TFF 3. Lig'de Fatsa Belediyespor konuk ettiği Darıca Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kaldı.
Fatsa İlçe Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Burak Filik, Selçuk Kaplan, Yunus Yıldız hakem üçlüsü yönetti. Karşılaşmada Darıca Gençlerbirliği takımından Batuhan Özduran 27. dakikada kırmızı kart görerek oyuncan atıldı.
Fatsa Belediyespor'dan Muhammet Burak ve Darıca Gençlerbirliği'nden Ali Ekber, Yunus Emre ve Volkan'ın sarı kart gördüğü maçta 90 dakika boyunca gol sesi çıkmadı. - ORDU
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor