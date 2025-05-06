Fatmagül Çevik, Gençler Dünya Halter Şampiyonası'nda Altın Madalya Kazandı
Peru'nun başkenti Lima'da düzenlenen Dünya Halter Şampiyonası'nda genç kadınlar +87 kilo kategorisinde mücadele eden Fatmagül Çevik, toplamda 245 kilo kaldırarak dünya şampiyonu oldu ve iki madalya daha kazandı.
Yıldızlar ve Gençler Dünya Halter Şampiyonası'na genç kadınlar +87 kilo kategorisinde katılan Fatmagül Çevik, toplamda altın madalya kazandı.
Türkiye Halter Federasyonunun açıklamasına göre, Peru'nun başkenti Lima'da düzenlenen organizasyon sona erdi.
Koparmada 110 kiloyla gümüş, silkmede 135 kiloyla bronz madalya kazanan 19 yaşındaki Fatmagül, toplam 245 kilo kaldırarak gençler dünya şampiyonu oldu.
Milli halterciler böylece şampiyonayı, 8 madalyayla (2 altın, 4 gümüş, 2 bronz) tamamladı.
Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor