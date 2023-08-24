Fatma Karasu, Bronz Madalya ile Eleşkirt'e Döndü

Çin de yapılan 31. FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları Atletizm Kadınlar kategorisinde Bronz madalya alan Fatma Karasu Eleşkirt'e geldi.

Bu yıl Çin de yapılan 31. FISU Dünya Üniversite Yaz Oyunları Atletizm Kadınlar 10 bin metre kategorisinde Bronz madalya alan Fatma Karasu Eleşkirt Belediye Başkanı Ramazan Yakut'u makamında ziyaret etti. Ziyaretinde açıklamada bulunan Fatma Karasu, "Ülkemizi dünyada en iyi şekilde temsil etmek için insan üstü bir gayretle gece gündüz demeden çalışıyoruz,Karasu ay yıldızlı bayrağımızı göklerde dalgalandırmak için milletimizin desteğine ihtiyacımız var bu kapsamda Belediye başkanımızı ziyaret ettik sağ olsun Başkan Yakut bizi çok samimi bir şekilde karşılayarak elinden gelen her türlü maddi ve manevi desteği sunacaklarını ifade etti." dedi.

Eleşkirt Belediye Başkanı Ramazan Yakut ise, "Milli atletimiz Fatma Karasu'nun başarısıyla milletçe gurur duyduk kendisi Ülkede Ağrı'nın,Dünya'da Türkiye'nin adını zirvelere taşıdı kendisi ve takım arkadaşları her türlü takdiri kazanıyor. Fatma Karasu'ya ellerinden gelen her türlü desteği vereceğiz ve hayır sever iş adamlarımızdan bu konuda destek talebinde bulunacağız" ifadelerine yer verdi. - AĞRI