Fatma Arslan Paris'teki Olimpiyat Şampiyonasına katılacak - Haberler

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Fatma Arslan Paris'teki Olimpiyat Şampiyonasına katılacak

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Fatma Arslan Paris'teki Olimpiyat Şampiyonasına katılacak

Kayseri TOHM Taekwondo ve aynı zamanda Melikgazi Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Fatma Arslan ISF Uluslararası Okul Sporlar Federasyonu tarafından Fransa'nın Paris kentinde düzenlenecek olan Olimpiyat Şampiyonasında Kayseri'yi ve ülkemizi temsil edecek.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri TOHM Taekwondo ve aynı zamanda Melikgazi Belediyesi Spor Kulübü sporcusu Fatma Arslan ISF Uluslararası Okul Sporlar Federasyonu tarafından Fransa'nın Paris kentinde düzenlenecek olan Olimpiyat Şampiyonasında Kayseri'yi ve ülkemizi temsil edecek.

Kayseri Spor Lisesini temsilen katıldığı Türkiye Şampiyonasında iki kez üst üste şampiyon olan sporcu Fatma Arslan 14 Mayıs 2022 tarihinde Paris'te düzenlenecek olan şampiyonada +63 kg'da yarışacak. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, sporcuyu ve antrenörleri Yunus Emre Sayan, Arzu Sayan ve Yavuz Sayan'ı tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - KAYSERİ

Fatma Arslan Paris'teki Olimpiyat Şampiyonasına katılacak

Fatma Arslan Paris'teki Olimpiyat Şampiyonasına katılacak

Fatma Arslan Paris'teki Olimpiyat Şampiyonasına katılacak

İhlas Haber Ajansı / Spor

Fatma Arslan, Olimpiyat, Kayseri, Paris, Spor, Haberler

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