Fatih Vatan Spor, deplasmanda Hakkarigücü Spor'u mağlup etti

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin ilk hafta mücadelesinde Fatih Vatan Spor, deplasmanda Hakkarigücü Spor'u 2-1 mağlup etti.

Merzan Futbol Sahası'nda oynanan karşılaşmada skoru, ilk yarıda atılan goller belirledi.

Maçı Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, Yüksekova Belediyespor Kulüp Başkanı Fevzi Yıldırım ve sporseverler izledi.