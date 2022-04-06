Fatih Terim, o gidince taraftarı fırçalamıştı! Emre Akbaba inanması güç rekorla tarihe geçti

Galatasaray'da sezon başı takımdan ayrılmak isteyen ve Alanyaspor'a kiralanan Emre Akbaba, Akdeniz ekibinde büyük bir başarıya imza attı.

KULÜP TARİHİNİN EN ÇOK GOL ATAN FUTBOLCUSU OLDU

Emre Akbaba, Alanyaspor tarihindeki en golcü futbolcu oldu. 28 yaşındaki orta saha toplamda attığı 65 golle, Nedim Vatansever'in rekorunu kırarak kulüp tarihinin en çok gol atan futbolcusu oldu.

"EMRE AKBABA BU YÜZDEN GİTTİ"

Sezon başında Emre Akbaba'nın takımdan ayrılmasına taraftarın sebep olduğunu belirten sarı-kırmızılılarda dönemin teknik direktörü Fatih Terim, "Taraftarımız, bizim en önemli silahımız ama böyle olursa bu iş aleyhimize döner. Sahanın içinde 30. dakikada Yedlin geri pas atınca yuhalandı. Bunu anlamadım. Ömer'e küfürler, Babel'e yuhlar... Ne oluyor? Sosyal medyada herkes antrenör anladık ama biz bu oyuncuları kazanamayız. Emre Akbaba bu yüzden gitti." ifadelerini kullanmıştı.

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