Fatih Terim, Kadıköy'de kıyameti koparan futbolcuyu takımına alıyor

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Suudi Arabistan ekibi Al Shabab'ın yeni teknik direktörü Fatih Terim, Fenerbahçe'den Samet Akaydin'i transfer etmek istiyor. Süper Lig'den takviyeler yapmayı planlayan Terim'in listesinde yer alan Akaydin, Fenerbahçe'de gözden çıkarılmış bir isim. Terim, geçen sezon Panathinaikos'u çalıştırırken de Akaydin'i kiralık olarak transfer etmişti.

Suudi Arabistan ekibi Al Shabab'ın başına geçen Fatih Terim'in Süper Lig'den bazı futbolcularla ilgilendiği iddia ediliyor. Listede Fenerbahçe'de gözden çıkarılan bir ismin de yer aldığı gelen haberler arasında.

TARAFTARLAR TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Sözcü'de yer alan habere göre, Fatih Terim, Fenerbahçe'den Samet Akaydin'i istiyor. UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Athletic Bilbao maçında yaptığı hatayla gole sebebiyet veren ve tribünlerin yoğun tepsini alan Samet Akaydin, o günden bu yana sarı-lacivertli formayı giymedi.

GEÇEN SEZON DA TRANSFER ETMİŞTİ

Fenerbahçe'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan deneyimli stoperin yeni adresinin Al Shabab olabileceği iddia ediliyor. Fatih Terim geçen sezon Panathinaikos'u çalıştırırken de Samet Akaydin'i kiralık olarak transfer etmişti.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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