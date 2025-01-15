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Fatih Terim'in takımında ilk ayrılık gerçekleşti

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Fatih Terim'in çalıştırdığı Al Shabab'da ilk ayrılık yaşandı. Kolombiyalı ön libero Gustavo Cuellar ile yollar ayrıldı. Cuellar, 1,5 sezon boyunca siyah beyazlı formayı giydi ve 41 maçta sahada yer aldı.

Fatih Terim'in takımında ligde oynayacakları Al Riyadh maçı öncesi ilk ayrılık gerçekleşti. Siyah beyazlı ekip, Gustavo Cuellar ile yollarını ayırdı.

41 MAÇA ÇIKTI

Siyah beyazlılarda 1,5 sezon top koşturan Kolombiyalı ön libero, 41 maçta forma giydi. Cuellar, Temmuz 2023'te Al Hilal'den 1 milyon 380 bin Euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilmişti.

MAÇ BUGÜN

Suudi Arabistan Pro Ligi'nde Fatih Terim'li Al Shabab, evinde Al Riyadh'ı konuk edecek. Bugün oynanacak mücadele, TSİ 18.05'te başlayacak.

Fatih Terim'in takımında ilk ayrılık gerçekleşti

Fatih Terim'in takımında ilk ayrılık gerçekleşti
Haberler.com / Fadıl Aslan - Spor
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