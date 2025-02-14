Fatih Terim'e Suudi Arabistan'da bir darbe daha

Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 20. haftasında Fatih Terim'in ekibi Al Shabab, sahasında Al-Qadsiah ile karşı karşıya geldi. Terim'in öğrencileri, mücadeleyi 3-2'lik skorla kaybetti.

SON ANDA YIKILDILAR

Al Shabab, 16. dakikada Guanca ile 1-0 öne geçti. 49. dakikada Quinones'in golü maça dengeyi getirdi. 68. dakikada sahneye çıkan Camara, Al Shabab'ı bir kez daha öne geçirse de, 83. dakikada Hazzazi'nin golü skoru 2-2'ye getirdi.

Dakikalar 90+6'yı gösterdiğinde Quinones, attığı golle Al Qadsiah'ı 3-2 öne geçirdi ve 3 puanı alan taraf oldu. Fatih Terim, son dakikada yedikleri gol sonrası büyük üzüntü yaşadı. Al Qadsiah forması giyen Pierre Emerick Aubameyang, 79. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.