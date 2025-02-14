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Fatih Terim'e Suudi Arabistan'da bir darbe daha

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Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yaptığı Al Shabab, Suudi Arabistan Pro Lig'in 20. haftasında Al Qadsiah'a 90+6'da yediği golle 3-2 mağlup oldu. Fatih Terim, son dakikada yedikleri gol sonrası büyük üzüntü yaşadı.

Suudi Arabistan Pro Ligi'nin 20. haftasında Fatih Terim'in ekibi Al Shabab, sahasında Al-Qadsiah ile karşı karşıya geldi. Terim'in öğrencileri, mücadeleyi 3-2'lik skorla kaybetti.

SON ANDA YIKILDILAR

Al Shabab, 16. dakikada Guanca ile 1-0 öne geçti. 49. dakikada Quinones'in golü maça dengeyi getirdi. 68. dakikada sahneye çıkan Camara, Al Shabab'ı bir kez daha öne geçirse de, 83. dakikada Hazzazi'nin golü skoru 2-2'ye getirdi.

Dakikalar 90+6'yı gösterdiğinde Quinones, attığı golle Al Qadsiah'ı 3-2 öne geçirdi ve 3 puanı alan taraf oldu. Fatih Terim, son dakikada yedikleri gol sonrası büyük üzüntü yaşadı. Al Qadsiah forması giyen Pierre Emerick Aubameyang, 79. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Fatih Terim'e Suudi Arabistan'da bir darbe daha
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (4)

Haber Yorumlarıapolat:

yakında mabadına baka baka döner Türkiyeye, hava balonu olduğunu anladı araplar

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Haber Yorumlarıgbilginnn:

3 ay sonra kovulur

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Haber YorumlarıPerwer:

İmparator oldu mu size Yusuf yusuf?

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