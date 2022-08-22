Fatih Terim'in prensine Okan Buruk kapıyı gösterdi! Taylan Antalyalı, Gaziantep FK yolunda
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Galatasaray'da geçen sezon Fatih Terim'in en fazla forma şansı verdiği isimlerin başında gelen Taylan Antalyalı'yı Okan Buruk gözden çıkardı. 27 yaşındaki orta saha için Gaziantep FK'nin devreye girdiği öğrenildi. Daha fazla forma şansı bulacağı bir kulübe gitmek isteyen Taylan'ın da Gaziantep FK'ye gitmeye sıcak baktığı belirtildi.
Geçen 42 maçta forma giyen Taylan Antalyalı, Galatasaray'ın başına Okan Buruk'un geçmesiyle gözden düştü. 27 yaşındaki futbolcunun sarı-kırmızılılardan ayrılması an meselesi.
GAZİANTEP FK'YE SICAK BAKIYOR
Fanatik'ten Yakup Çınar'ın haberine göre Gaziantep FK, Galatasaray'da forma şansı bulamayan Taylan Antalyalı için harekete geçti. 27 yaşındaki futbolcu da Anadolu ekibinde forma giymeye sıcak bakarken, iki kulüp arasında görüşmeler başladı.
42 MAÇTA 1 ASİST YAPTI
Taylan Antalyalı geçen sezon Galatasaray'da toplam 42 maça çıkarken yalnızca 1 asistlik skor katkısı üretebilmişti.