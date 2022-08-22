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Fatih Terim'in prensine Okan Buruk kapıyı gösterdi! Taylan Antalyalı, Gaziantep FK yolunda

Spor Haberleri

Galatasaray'da geçen sezon Fatih Terim'in en fazla forma şansı verdiği isimlerin başında gelen Taylan Antalyalı'yı Okan Buruk gözden çıkardı. 27 yaşındaki orta saha için Gaziantep FK'nin devreye girdiği öğrenildi. Daha fazla forma şansı bulacağı bir kulübe gitmek isteyen Taylan'ın da Gaziantep FK'ye gitmeye sıcak baktığı belirtildi.

Geçen 42 maçta forma giyen Taylan Antalyalı, Galatasaray'ın başına Okan Buruk'un geçmesiyle gözden düştü. 27 yaşındaki futbolcunun sarı-kırmızılılardan ayrılması an meselesi.

GAZİANTEP FK'YE SICAK BAKIYOR

Fanatik'ten Yakup Çınar'ın haberine göre Gaziantep FK, Galatasaray'da forma şansı bulamayan Taylan Antalyalı için harekete geçti. 27 yaşındaki futbolcu da Anadolu ekibinde forma giymeye sıcak bakarken, iki kulüp arasında görüşmeler başladı.

42 MAÇTA 1 ASİST YAPTI

Taylan Antalyalı geçen sezon Galatasaray'da toplam 42 maça çıkarken yalnızca 1 asistlik skor katkısı üretebilmişti.

Haberler.com - Spor

Taylan Antalyalı Gaziantep FK Galatasaray Spor Haberler

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Yorumlar (2)

Ferhat Şahin:

En sonunda takım kurtuldu umarım bi daha gelmez

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tekin demir demir:

çok şükür güzel bir haber. yolun açık olsun aslan parçası

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