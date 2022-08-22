Fatih Terim'in prensine Okan Buruk kapıyı gösterdi! Taylan Antalyalı, Gaziantep FK yolunda

Galatasaray'da geçen sezon Fatih Terim'in en fazla forma şansı verdiği isimlerin başında gelen Taylan Antalyalı'yı Okan Buruk gözden çıkardı. 27 yaşındaki orta saha için Gaziantep FK'nin devreye girdiği öğrenildi. Daha fazla forma şansı bulacağı bir kulübe gitmek isteyen Taylan'ın da Gaziantep FK'ye gitmeye sıcak baktığı belirtildi.