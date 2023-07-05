Fatih Terim'in prensi Cicaldau'ya Okan Buruk kapıyı gösterdi! Zararına satılacak

Fatih Terim döneminde Galatasaray'a büyük umutlarla transfer edilen Cicaldau'ya Okan Buruk kapıyı gösterdi. Sarı-kırmızılıların takımda düşünmediği Rumen futbolcuya Sampdoria talip oldu. Bonservisine 6.5 milyon euro ödenen Cicaldau'dan en az zararla çıkmak isteyen Galatasaray, en düşük 4 milyon euroluk bir teklif bekliyor.

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un takımda düşünmediği Cicaldau'ya İtalyan ekibi Sampdroia'nın ilgisi var. Sarı-kırmızılılar, Rumen futbolcu için en az 4 milyon euroluk bir teklifle gelinmesi durumunda pazarlık masasına oturacak.

OKAN BURUK KADRODA DÜŞÜNMÜYOR

Geçen sezonu Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad'da kiralık olarak geçiren Cicaldau, Okan Buruk'un yeni sezon planlarında yer almıyor. Satışına izin verilecek futbolcuya Sampdoria'ya talip oldu.

SATIŞTAN EN AZ 4 MİLYON EURO BEKLENİYOR

İtalyan basınında yer alan habere göre Sampdoria, Cicaldau'ya teklif yapmak istiyor. Rumen futbolcuyu 6.5 milyon euroya kadrosuna katan Galatasaray, futbolcudan en zararla çıkmak için en düşük 4 milyon euroluk bir teklif gelmesi halinde İtalyanlarla masaya oturacak.

11 KEZ SKORA KATKI SAĞLADI

Cicaldau geçen sezon Al-Ittihad formasını 28 resmi maçta giydi. 25 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 4 gol ve 7 asistlik katkı sağladı.