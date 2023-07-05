Fatih Terim'in prensi Cicaldau'ya Okan Buruk kapıyı gösterdi! Zararına satılacak
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Fatih Terim döneminde Galatasaray'a büyük umutlarla transfer edilen Cicaldau'ya Okan Buruk kapıyı gösterdi. Sarı-kırmızılıların takımda düşünmediği Rumen futbolcuya Sampdoria talip oldu. Bonservisine 6.5 milyon euro ödenen Cicaldau'dan en az zararla çıkmak isteyen Galatasaray, en düşük 4 milyon euroluk bir teklif bekliyor.
Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un takımda düşünmediği Cicaldau'ya İtalyan ekibi Sampdroia'nın ilgisi var. Sarı-kırmızılılar, Rumen futbolcu için en az 4 milyon euroluk bir teklifle gelinmesi durumunda pazarlık masasına oturacak.
Geçen sezonu Suudi Arabistan ekibi Al-Ittihad'da kiralık olarak geçiren Cicaldau, Okan Buruk'un yeni sezon planlarında yer almıyor. Satışına izin verilecek futbolcuya Sampdoria'ya talip oldu.
İtalyan basınında yer alan habere göre Sampdoria, Cicaldau'ya teklif yapmak istiyor. Rumen futbolcuyu 6.5 milyon euroya kadrosuna katan Galatasaray, futbolcudan en zararla çıkmak için en düşük 4 milyon euroluk bir teklif gelmesi halinde İtalyanlarla masaya oturacak.
Cicaldau geçen sezon Al-Ittihad formasını 28 resmi maçta giydi. 25 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 4 gol ve 7 asistlik katkı sağladı.