Üye Girişi
Haberler

Fatih Terim'in Galatasaray sorusuna verdiği yanıt çok konuşulur

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, sarı-kırmızılı kulübün Bodrum FK ile oynadığı maçı izlemek için stadyuma gitti. Karşılaşma öncesi sarı-kırmızılı taraftarların taraftarların büyük ilgisiyle karşılaşan Terim'in Galatasaray sorusuna verdiği yanıt gündem oldu.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Bodrum FK'ya konuk oldu. Karşılaşmayı takip edenler arasında sarı-kırmızılıların ve Türk futbolunun efsane ismi Fatih Terim de vardı.

"GALATASARAY ÖZLENMEZ Mİ YA"

Maçın oynanacağı stadın önünde kendisine ilgi gösteren taraftarlarla bir süre sohbet eden Terim, bir gazeteciden gelen " Galatasaray'ı özlediniz mi? sorusuna "Galatasaray özlenmez mi ya" yanıtını verdi. Tecrübeli teknik adam daha sonra tribündeki yerini aldı.

BU SÖZLERİ VİRAL OLDU

Terim'in Galatasaray sorusuna verdiği yanıt, kısa sürede gündem oldu. O anlara ait video, sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından etkileşim yağmuruna tutuldu. Defalarca paylaşılan video, çok sayıda da yorum aldı.

Fatih Terim'in Galatasaray sorusuna verdiği yanıt çok konuşulur
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
Yenidoğan Çetesi davasında ara karar! Sanıkların tutukluluk halleri devam edecek

Yenidoğan Çetesi davasında ara karar açıklandı

 Rusya yeni füzesine çok güveniyor: Dünyada kimsede yok, Avrupa'da her yeri vurabiliriz

Rusya cephesinden yeni tehdit: Avrupa'da her yeri vurabiliriz

 İşte terör örgütünün acımasızlığı! Küçük çocuk havan saldırısında bu hale geldi

İşte terör örgütünün acımasızlığı! Küçük çocuk hain saldırıda bu hale geldi
Bahis operasyonunda tutuklanan fenomenlerden paylaşım başına dudak uçuklatan kazanç

Fenomenlerin paylaşım başına aldıkları para ağızları açık bıraktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şehitkamil, Nizip, Şahinbey 24-25 Kasım GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? KOSKİ Konya su kesintisi! 24-25 Kasım Karatay, Meram, Selçuklu su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İstanbul İSKİ su kesintisi! 24-25 Kasım Küçükçekmece, Pendik, Esenyurt, Maltepe su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Muratpaşa, Alanya, Kepez 24-25 Kasım Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! 24-25 Kasım Yüreğir, Çukurova, Seyhan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! 24-25 Kasım Karabağlar, Bornova, Buca su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! 24-25 Kasım Keçiören, Yenimahalle, Çankaya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Cumartesi hangi diziler var? 23 Kasım Cumartesi TV'de bu akşamki diziler Bodrumspor Galatasaray CANLI izle! (ŞİFRESİZ LİNK) Bodrumspor Galatasaray maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Bein Sports CANLI izle! (BODRUMSPOR GALATASARAY) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.