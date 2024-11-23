Fatih Terim'in Galatasaray sorusuna verdiği yanıt çok konuşulur

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Bodrum FK'ya konuk oldu. Karşılaşmayı takip edenler arasında sarı-kırmızılıların ve Türk futbolunun efsane ismi Fatih Terim de vardı.

"GALATASARAY ÖZLENMEZ Mİ YA"

Maçın oynanacağı stadın önünde kendisine ilgi gösteren taraftarlarla bir süre sohbet eden Terim, bir gazeteciden gelen " Galatasaray'ı özlediniz mi? sorusuna "Galatasaray özlenmez mi ya" yanıtını verdi. Tecrübeli teknik adam daha sonra tribündeki yerini aldı.

BU SÖZLERİ VİRAL OLDU

Terim'in Galatasaray sorusuna verdiği yanıt, kısa sürede gündem oldu. O anlara ait video, sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından etkileşim yağmuruna tutuldu. Defalarca paylaşılan video, çok sayıda da yorum aldı.