Fatih Terim'in Galatasaray sorusuna verdiği yanıt çok konuşulur
Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, sarı-kırmızılı kulübün Bodrum FK ile oynadığı maçı izlemek için stadyuma gitti. Karşılaşma öncesi sarı-kırmızılı taraftarların taraftarların büyük ilgisiyle karşılaşan Terim'in Galatasaray sorusuna verdiği yanıt gündem oldu.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Bodrum FK'ya konuk oldu. Karşılaşmayı takip edenler arasında sarı-kırmızılıların ve Türk futbolunun efsane ismi Fatih Terim de vardı.
"GALATASARAY ÖZLENMEZ Mİ YA"
Maçın oynanacağı stadın önünde kendisine ilgi gösteren taraftarlarla bir süre sohbet eden Terim, bir gazeteciden gelen " Galatasaray'ı özlediniz mi? sorusuna "Galatasaray özlenmez mi ya" yanıtını verdi. Tecrübeli teknik adam daha sonra tribündeki yerini aldı.
BU SÖZLERİ VİRAL OLDU
Terim'in Galatasaray sorusuna verdiği yanıt, kısa sürede gündem oldu. O anlara ait video, sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından etkileşim yağmuruna tutuldu. Defalarca paylaşılan video, çok sayıda da yorum aldı.