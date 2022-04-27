Fatih Terim geri dönecek mi? Galatasaray'da başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu resmen açıkladı

30 Nisan'da gerçekleştirilecek başkanlık seçimi öncesi Galatasaray'da adaylardan Eşref Hamamcıoğlu TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

Eşref Hamamcıoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"GALATASARAY'DAN ALDIKLARIMIZI VERME ZAMANI GELDİ"

Ben 38 yıldır Galatasaray camiasının içindeyim. Çeşitli görevleri üstlendim. Burada ciddi bir deneyim ve gözlemim oldu. Galatasaray'dan çok şey aldık bizler, bu çerçevede artık Galatasaray'dan aldıklarımızı verme zamanı geldi diye düşündüm.

"BURAK ELMAS'IN VAATLERİ GERÇEKLEŞMEYİNCE GÜVEN EROZYONU OLDU"

Burak Elmas'ın vaatlerinin çok kolay gerçekleşmeyeceğini bizler biliyorduk. O da bir ümitle geldi, arkasında kötü niyet aramak istemiyorum. Ama genel kurulunda refleksleri çok değişiktir, bir rakam verdiğiniz zaman karşınıza en az 10 kişi o hesabı yapar. O bakımdan gerek sponsorluk vaatleri, gerek stat isim hakkı gerçekleşebileceği çok kolay değildi. Beklenti yükseldi, gerçekleşmeyince güven erozyonu oldu.

"SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR YÖNETİM YAPISINA GEÇMEMİZ LAZIM"

Galatasaray'ın olduğu yerde, umut, heyecan vardır. Biz evvelki sene şampiyonluğu bir averaj ile kaçırdık. Bu takımı bozduk, 28 milyon euro harcadık. 12-13. sıradayız. Galatasaray'ın dibe vurması lazımdı ve vurdu. Şimdi toparlanarak sürdürülebilir bir yönetim yapısına geçmemiz lazım.

"SÖZLEŞMELERİ YENİDEN İNCELEYECEĞİZ"

Falcao ve Diagne transferleri 50 milyon euro, neyi aldık karşılığında? Bir de 28,5 harcadık üstüne. 80 milyon euro'ya geldi. Galatasaray'ın borcunun 3'te biridir şu anda. Biz seçildikten sonra ilk yapacağımız işlerden bir tanesi sözleşmeleri yeniden masaya koyup incelemek olacak. Ekibime iş bölümü yaptım, herkesin ilk 3 yapacağı iş belli.

"BU VİZYON, TARZ YOK"

Domenec Torrent için taahhütlerimizi bilmiyorum. Burada kurumsal itibar esas, kurumsal devamlılık esas. Sayın Torrent'in kişisel itibarı da esas. Bunları koruyabilirsek biz Galatasaray oluruz. İnceleyeceğiz, okuyacağız, değerlendireceğiz, Galatasaray'ın menfaati neyse onu yapacağımızdan kimsenin şüphesi olması. Torrent'in sözleşmesini bilmiyorum. Ama orta ve uzun vadeli planlarımızda, Torrent'in kişiliği ile bir alakası yok. Bu vizyon, tarz yok.

"TEKNİK DİREKTÖRLÜK İÇİN HİÇ KİMSEYLE TEMAS KURMADIK"

Teknik direktör konusunda bir isim zikretmedim. Hayalim Galatasaray'da Jupp Derwall devriminin başlaması dedim. Benim kafamda bir hoca belli değil. Kısa listemiz var. Hiç kimseyle temas kurmadık. Seçildikten sonra değerlendireceğiz. Torrent de olur olmaz, raporuna, sözleşmesine bakacağız. Listeyi liyakate göre yaptık.

"İHTİYAÇ OLMASI HALİNDE FATİH TERİM'E DANIŞIRIZ"

Fatih Terim, kulüp üyemizdir, divan kurulu üyemizdir. Önemli başarılarda imzası olan bir futbol adamıdır. İhtiyaç olması halinde kendisine danışırız. Görüşlerini alır değerlendiririz.

Eşref Hamamcıoğlu, " Fatih Terim'i teknik direktör olarak düşünüyor musunuz?" sorusuna ise "Hayır" cevabını verdi.

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