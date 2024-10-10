Üye Girişi
Haberler

Fatih Terim'den sarı kart cezaları için sıra dışı ceza önerisi

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gazeteci Şansal Büyüka, Fatih Terim'in sarı kart cezalarına ilişkin yeni bir öneri sunduğunu söyledi. Büyüka, "Fatih Hoca şöyle bir öneri getirdi. '4 sarı kart üst üste gören futbolcu hangi maçta cezasını çekeceğini kulüp ve kendisi belirlesin' dedi" ifadelerini kullandı.

Son olarak Panathinaikos'u çalıştıran Galatasaray'ın ve Türk futbolunun efsane ismi Fatih Terim'den sarı kart cezalarına dair sıra dışı bir öneri geldi. Gazeteci Şansal Büyüka, Terim'in dikkat çeken önerisini canlı yayında açıkladı.

"FUTBOLCU, CEZASINI ÇEKECEĞİ MAÇI KENDİ BELİRLESİN"

HT Spor'da konuşan Şansal Büyüka, "Fatih Hoca şöyle bir öneri getirdi. Onu panelde söylememişti. '4 sarı kart üst üste gören futbolcu hangi maçta cezasını çekeceğini kulüp ve kendisi belirlesin' dedi" açıklamasını yaptı.

Fatih Terim'den sarı kart cezaları için sıra dışı ceza önerisi
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor

A Milli Futbol Takımı Şansal Büyüka Panathinakos Galatasaray Fatih Terim Fatih Hoca Futbol Spor

Vatandaşa domuz eti yediren Köfteci Yusuf'un sahibi Yusuf Akkaş sessizliğini bozdu

Vatandaşa domuz eti yediren Köfteci Yusuf'un sahibi sessizliğini bozdu

 Bakanlık, Köfteci Yusuf'u 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' listesine ekledi

"Teknik hata" savunması kurtaramadı! Köfteci Yusuf, Bakanlık listesinde

 Basın toplantısına damga vuran an! Ne anlama geldiğini hemen açıkladı

Basın toplantısına damga vuran an! Nedenini hemen açıkladı
Cenaze yeniden defnedilirken Cem Garipoğlu'nun annesi oğlunun mezarı başında bekledi

Cem Garipoğlu yeniden defnedilirken mezarının başından bir an olsun ayrılmadı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MasterChef Cemre kimdir? Cemre ne zaman yarıştı, şampiyon oldu mu? Cemre şimdi ne yapıyor, restoranı var mı, nerede? Köfteci Yusuf'un sahibi Yusuf Akkaş ne dedi? Türkiye Portekiz maçı CANLI izle! (U20) Türkiye Portekiz maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? TRT Spor canlı izle! TÜRKİYE PORTEKİZ U20 CANLI izle! TRT Spor HD kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın izleme linki Perşembe hangi diziler var? 10 Ekim Perşembe TV'de bu akşamki diziler BUSKİ Bursa su kesintisi! 10-11 Ekim Nilüfer, Mustafakemalpaşa, Osmangazi su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Nizip, Şahinbey, Oğuzeli 10-11 Ekim Ağustos GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Muratpaşa, Alanya, Serik 10-11 Ekim 2024 Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Rize Özel İdare Spor Şiran Yıldız CANLI İZLE şifresiz! TFF Amatör Lig BAL Ligi Rize Özel İdare Spor Şiran Yıldız maçı ne zaman, saat kaçta? Serhat Ardahan Spor Batlamaspor CANLI İZLE şifresiz! TFF Amatör Lig BAL Ligi Serhat Ardahan Spor Batlamaspor maçı ne zaman, saat kaçta?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.