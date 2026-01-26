Ali Koç-Okan Buruk olayına Fatih Terim de dahil oldu: Keşke bana denk gelseydi
Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, Bebek Otel'de Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'u tehdit eden Ali Koç hakkında yaptığı değerlendirmelerle gündeme geldi. Gazeteci İbrahim Seten, canlı yayında Terim'in kendisini aradığını söyledi. Seten, Terim'in, "Her zaman denk gelmez bunlar, keşke bana denk gelseydi. Bana da yaptılar… Geldiler, benimle öpüştüler ve el sıkıştılar, sonra 'sokak kabadayısı' dediler" dediğini öne sürdü.
TELEFON GÖRÜŞMESİ CANLI YAYINDA AKTARILDI
tv100'de Kale Arkası programında konuşan gazeteci İbrahim Seten, Fatih Terim'in kendisini arayarak olayla ilgili görüş aldığını ve aralarında geçen konuşmayı canlı yayında paylaştı. Seten'in aktardığına göre Terim, "Tehdit size olsa ne yaparsınız?" sorusunu yöneltti.
"BANA DA YAPTILAR"
İbrahim Seten, bu soruya verdiği yanıtı aktarırken, "Her zaman denk gelmez bunlar, keşke bana denk gelseydi. Bana da yaptılar… Geldiler, benimle öpüştüler ve el sıkıştılar, sonra 'sokak kabadayısı' dediler" ifadelerini kullandığını söyledi.