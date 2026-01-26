Haberler

Ali Koç-Okan Buruk olayına Fatih Terim de dahil oldu: Keşke bana denk gelseydi

Güncelleme:
Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, Bebek Otel'de Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'u tehdit eden Ali Koç hakkında yaptığı değerlendirmelerle gündeme geldi. Gazeteci İbrahim Seten, canlı yayında Terim'in kendisini aradığını söyledi. Seten, Terim'in, "Her zaman denk gelmez bunlar, keşke bana denk gelseydi. Bana da yaptılar… Geldiler, benimle öpüştüler ve el sıkıştılar, sonra 'sokak kabadayısı' dediler" dediğini öne sürdü.

  • Fatih Terim, Ali Koç'un Okan Buruk'u tehdit ettiği iddialarıyla ilgili olarak 'keşke bana denk gelseydi' dedi.
  • Fatih Terim, geçmişte kendisine de tehdit benzeri davranışlar yapıldığını ve sonrasında 'sokak kabadayısı' denildiğini belirtti.

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim'in, Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç ile ilgili sözleri gündem oldu. Ali Koç'un, Bebek Otel'de Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'u tehdit ettiği yönündeki iddiaların ardından Terim'in değerlendirmeleri kamuoyuna yansıdı.

TELEFON GÖRÜŞMESİ CANLI YAYINDA AKTARILDI

tv100'de Kale Arkası programında konuşan gazeteci İbrahim Seten, Fatih Terim'in kendisini arayarak olayla ilgili görüş aldığını ve aralarında geçen konuşmayı canlı yayında paylaştı. Seten'in aktardığına göre Terim, "Tehdit size olsa ne yaparsınız?" sorusunu yöneltti.

"BANA DA YAPTILAR"

İbrahim Seten, bu soruya verdiği yanıtı aktarırken, "Her zaman denk gelmez bunlar, keşke bana denk gelseydi. Bana da yaptılar… Geldiler, benimle öpüştüler ve el sıkıştılar, sonra 'sokak kabadayısı' dediler" ifadelerini kullandığını söyledi.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Bağcılar'da bir evde 3 kişinin cansız bedeni bulundu

İstanbul'da facia! Aynı aileden 3 kişi ölü bulundu
Muhittin Böcek iddianamesi tamam! El konulan 258 milyon lira için müsadere talebi

Muhittin Böcek'e ağır darbe! Neyi var neyi yok devlete kalacak
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıAhmet AKIN:

restaurant cıdan dayak yiyen adam mı diyor ????

Yorum Beğen12
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıArif İnanç:

Hahaha. Ainesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Medyada olan olaylarınıza bakınca, çok da şaşırmıyorum. Güçlüydünüz baya bir zamanlar. Ama bazı şeyler geçmişte kalmış ki Sayın Hocam, Ülmeşz de olmakdan sanki kaçar gibi 8 haneli rakamına aşağı çalışmam giderken 6 haneye razı plduğunu takımlara gidiyorsunuz. Boş verin. Su aksın yolunu bulsun. Tabi ki haber doğruysa. Sizin öyle diyeceğinizi de pek zannetmiyorum ta neyse.

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

