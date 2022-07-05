Fatih Terim'den gövde gösterisi! 'Kebapçı' kavgasıyla ilgili gündeme bomba gibi düşen olay - Haberler

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Fatih Terim'den gövde gösterisi! 'Kebapçı' kavgasıyla ilgili gündeme bomba gibi düşen olay

Haberler.com - Nezih Yücel Akşener - Spor
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Yıllar önce gündeme bomba gibi düşen, Fatih Terim ve Kebapçı Selo arasındaki kavganın ardından yaşanan bir olay ortaya çıktı. Darp edildiği öne sürülen tecrübeli hocanın düzenlediği basın toplantısında üstünü çıkarıp aslında darbe alan tarafın kendisi olmadığını gösteren mesajı çok konuşuldu.

Ünlü bir internet sitesinde futbol sohbetleri üzerine yayıncılık yapan Hasan Arda Kaşıkçı'ya bir dönem Beyaz TV'de muhabirlik yapan Sercan Dikme konuk oldu. Dikme'nin anlattığı Fatih Terim anısı büyük yankı uyandırdı.

GÖVDE GÖSTERİSİ

Sercan Dikme'nin şahit olduğu bir olaya değinerek, "Fatih Terim ile Kebapçı arasındaki kavgadan sonra Fatih Hoca basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısının sonunda orda bulunan medya çalışanlarından birkaçını odasına çağırdı. Yaşanan kavga olayıyla ilgili sohbetine devam eden Fatih Terim, bir anda gömleğini çıkardı ve belli bir süre öyle durdu. Ertem Şener'in yanındaydım. Neden böyle bir şey yaptığını sordum. Ertem abi, 'Kavga etti, üstünde herhangi bir çizik olmadığını, kavgada darbe alan tarafın kendisi olmadığını gösterdi' dedi." Yıllar sonra ortaya çıkan bu olay ise sosyal medyada gündem oldu.

Fatih Terim'den gövde gösterisi! 'Kebapçı' kavgasıyla ilgili gündeme bomba gibi düşen olay

Haberler.com / Nezih Yücel Akşener - Spor

Fatih Terim Spor Haberler

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