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Fatih Terim, Al Shabab'la ilk lig maçına çıkıyor

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Suudi Arabistan'ın Al Shabab takımının teknik direktörü Fatih Terim, yarın ilk lig maçına çıkacak. Milli futbolcu Merih Demiral'ın da forma giydiği Al Ahli, ligde 4 maçlık galibiyet serisiyle formda.

Suudi Arabistan Pro Lig'in 14. haftasında Al Shabab, yarın saat 20.00'de Cidde kentindeki Prens Abdullah Al-Faisal Stadı'nda Al Ahli'ye konuk olacak.

TAKIM 3 MAÇTIR YENİLİYOR

Ligde 13 hafta sonunda 23'er puan toplayan iki takımdan Al Ahli 5'inci, Al Shabab ise 6'ncı sırada bulunuyor. Fatih Terim yönetimindeki Al Shabab, Al Ahli karşısında ligdeki 3 maçlık galibiyet özlemine son vermeye çalışacak.

MERİH DEMİRAL'IN TAKIMI FORMDA

Milli futbolcu Merih Demiral'ın da forma giydiği Al Ahli ise ligde yakaladığı 4 maçlık galibiyet serisiyle formda bir dönem geçiriyor. Al Shabab, Fatih Terim'in takımdaki ilk resmi sınavında Al Fayha'yı 2-1 yenerek Suudi Arabistan Kral Kupası'nda yarı finale yükselmişti.

Fatih Terim, Al Shabab'la ilk lig maçına çıkıyor
Kaynak: AA / Alper Kızıltepe - Spor
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