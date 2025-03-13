Fatih Tekke'nin Trabzonspor'dan kazanacağı ücret belli oldu
Trabzonspor, yeni teknik direktörü Fatih Tekke ile 4.5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Anlaşmanın detaylarına göre Tekke ve ekibine yıllık 30 milyon TL garanti ücret ödeneceği ve bu bedelin artışı bir önceki sezon tutarına göre yüzde 20 oranında artırılacak.
Süper Lig devi Trabzonspor, yeni teknik direktörü Fatih Tekke ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.
KAZANACAĞI ÜCRET BELLİ OLDU
Bordo-mavililer, anlaşma kapsamında Tekke'ye yıllık 30 milyon TL maaş ödeneceğini ve her yıl yüzde 20 oranında zam yapılacağını açıkladı.
ŞENOL GÜNEŞ'E TAZMİNAT ÖDENMEYECEK
Öte yandan, karşılıklı anlaşmayla yolların ayrıldığı deneyimli teknik direktör Şenol Güneş'e herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyeceği belirtildi.