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Fatih Tekke'nin Trabzonspor'dan kazanacağı ücret belli oldu

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Trabzonspor, yeni teknik direktörü Fatih Tekke ile 4.5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Anlaşmanın detaylarına göre Tekke ve ekibine yıllık 30 milyon TL garanti ücret ödeneceği ve bu bedelin artışı bir önceki sezon tutarına göre yüzde 20 oranında artırılacak.

Süper Lig devi Trabzonspor, yeni teknik direktörü Fatih Tekke ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

KAZANACAĞI ÜCRET BELLİ OLDU

Bordo-mavililer, anlaşma kapsamında Tekke'ye yıllık 30 milyon TL maaş ödeneceğini ve her yıl yüzde 20 oranında zam yapılacağını açıkladı.

ŞENOL GÜNEŞ'E TAZMİNAT ÖDENMEYECEK

Öte yandan, karşılıklı anlaşmayla yolların ayrıldığı deneyimli teknik direktör Şenol Güneş'e herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyeceği belirtildi.

Fatih Tekke'nin Trabzonspor'dan kazanacağı ücret belli oldu
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıEmre Yeşilyurt:

Diğerlerine nazaran sadaka parasına anlaşmış helal olsun !

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Haber Yorumlarıt9tjh5kb2y:

kendi evlatlarınıza gelince gözünüzü açıyorsunuz.

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