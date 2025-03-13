Fatih Tekke'nin Trabzonspor'dan kazanacağı ücret belli oldu

Süper Lig devi Trabzonspor, yeni teknik direktörü Fatih Tekke ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

KAZANACAĞI ÜCRET BELLİ OLDU

Bordo-mavililer, anlaşma kapsamında Tekke'ye yıllık 30 milyon TL maaş ödeneceğini ve her yıl yüzde 20 oranında zam yapılacağını açıkladı.

ŞENOL GÜNEŞ'E TAZMİNAT ÖDENMEYECEK

Öte yandan, karşılıklı anlaşmayla yolların ayrıldığı deneyimli teknik direktör Şenol Güneş'e herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyeceği belirtildi.