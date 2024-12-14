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Fatih Karagümrük ve Boluspor Berabere Kaldı

Fatih Karagümrük ve Boluspor Berabere Kaldı
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Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında oynanan maçta Fatih Karagümrük, Boluspor ile 2-2 berabere kaldı. Maçta goller Johnson ve Baran Demiroğlu'ndan gelirken, Boluspor'un gollerini Mukairu ve Jefferson kaydetti.

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Fatih Karagümrük, konuk ettiği Boluspor'la 2-2 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

6. dakikada Jefferson'un pasında topla buluşan Mukairu, rakiplerini geçip ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta kaleci Furkan Bekleviç'in müdahalesine rağmen meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-1

10. dakikada Avramovski'ninceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top Yiğit Efe Demir'den döndü. Pozisyonun ardından mücadelenin hakemi Gürcan Hasova, Yiğit Efe Demir'in topa elle müdahale ettiğini belirterek penaltı noktasını gösterdi.

11. dakikada beyaz noktanın başına geçen Jefferson'un şutunda top ağlara gitti. 0-2

48. dakikada sağ kanattan Camacho'nun pasında penaltı noktası gerisinde Wesley'in kontrol ettiği topa Johnson'un yerde yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-2

50. dakikada Göktan Gürpüz'ün ceza sahası dışından yaptığı vuruşta kaleci Çağlar Akbaba, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

90+3. dakikada Dovedan'ın pasla kullandığı serbest vuruşta sol kanattan Lamkel Ze'nin ortasında altıpas içinde Baran Demiroğlu'nun kafa vuruşunda top filelere gitti. 2-2

Hakemler: Gürcan Hasova, Kadir Akıllı, Arif Dilmeç

Fatih Karagümrük: Furkan Bekleviç, Atakan Çankaya (Talha Ülvan dk. 72), Yiğit Efe Demir, Djilobodji, Çağtay Kurukalıp (Emir Tintiş dk. 71), Marius Doh ( Baran Demiroğlu dk. 90+2), Johnson (Dovedan dk. 72), Camacho, Göktan Gürpüz (Muhammed Mert dk. 71), Lamkel Ze, Wesley

Yedekler: Emre Bilgin, Berkay Dabanlı, Adnan Uğur, Ahmet Sivri, Arda İbrahim Akgün

Teknik Direktör: David Sassarini

Boluspor: Çağlar Akbaba, Ali Ülgen, Fethi Özer, Onur Ulaş, Oulare, Oğuz Kağan Güçtekin, Berk Yıldız, Avramovski (İshak Karaoğul dk. 73), Jefferson (Işık Kaan Arslan dk. 90+3), Mukairu (Hakan Bilgiç dk. 82), Hüsamettin Yeter (Babacar dk. 90+3)

Yedekler: Kubilay Anteplioğlu, Onur Atasayar, Kerem Paykoç, Eren Aydın, Camara, Siraçhan Nas

Teknik Direktör: Arif Ufuk Kahraman

Goller: Johnson (dk. 48), Baran Demiroğlu (dk. 90+3) (Fatih Karagümrük), Mukairu (dk. 6), Jefferson (dk. 11 pen.) (Boluspor)

Sarı kartlar: Yiğit Efe Demir, Camacho, Çağtay Kurukalıp, Taha Ülvan (Fatih Karagümrük), Mukairu, Ali Ülgen, Jefferson (Boluspor) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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