Üye Girişi
Haberler

Fatih Karagümrük ve Amed Sportif Faaliyetler Berabere Kaldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Fatih Karagümrük ile Amed Sportif Faaliyetler arasındaki maç 0-0 berabere sonuçlandı. Maçta önemli pozisyonlar yaşandı ancak gol sesi çıkmadı.

Trendyol 1. Lig'in ilk haftasında Fatih Karagümrük, sahasında karşılaştığı Amed Sportif Faaliyetler ile 0-0 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

2. dakikada sağ taraftan Camacho'nun ceza sahasına yaptığı ortada Baran Demiroğlu'nun kale önünde yaptığı dokunuşta kaleci Nurullah meşin yuvarlağı kurtardı.

9. dakikada Batuhan'ın sağ taraftan ortasına kale önünde Lourenço dokunuşunu yaptı. Meşin yuvarlak direğin yanından az farkla dışarıya çıktı.

66. dakikada Camacho'nun ceza sahasına ortasında topla buluşan Ahmet Sivri'nin sağ çaprazdan uzak direğe şutunda meşin yuvarlak dışarıya çıktı.

90+6. dakikada sağ taraftan kullanılan serbest vuruşa kale önünde iyi yükselen Yiğit Efe Demir'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından az farkla dışarıya gitti.

Hakemler: Kadir Sağlam, Kadir Beyaz, Hasan Erdoğan

Fatih Karagümrük: Emre Bilgin, Paoletti, Yiğit Efe Demir, Djilobodji, Emir Tintiş, Adnan Uğur, Tresor (Berkay Vardar dk. 83), Dovedan (Ömer Faruk Gümüş dk. 76), Camacho (Çağtay Kurukalıp dk. 83), Ahmet Sivri (Emirhan Delibaş dk. 69), Baran Demiroğlu (Wesley dk. 69)

Yedekler: Furkan Bekleviç, Eren Atabey, Burak Arıkan, Tarık Tuğyan, Anıl Yiğit Çınar

Teknik Direktör: Şenol Can

Amed Sportif Faaliyetler: Nurullah Aslan, Batuhan Tut, Mehmet Yeşil, Uğur Adem Gezer, Alberk Koç, N'Koulou, Cassubie, Lourenço (Sinan Kurt dk. 53), Çekdar Orhan (Serkan Odabaşoğlu dk. 90+5), Ömer Bayram (Oktay Aydın dk. 53), Assombalonga (Yakal Taylan dk. 90+5)

Yedekler: Oğul Kaan Doğan, Veysel Sapan, Veli Çetin, Traore, Yılmaz Ceylan, Erkan Sasa

Teknik Direktör: Ersun Yanal

Sarı kartlar: Adnan Uğur (Fatih Karagümrük), Mehmet Yeşil, Cassubie (Amed Sportif Faaliyetler) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Fatih Karagümrük Trendyol Spor Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Fenerbahçe Lille maçını hangi kanal veriyor? Fenerbahçe Lille Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz mi, nereden izlenir? Alanyaspor Eyüpspor maçı CANLI izle! (HD) 11 Ağustos Alanyaspor Eyüpspor maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? EXXEN canlı maç izle! (ŞAMPİYONLAR LİGİ) EXXEN spor canlı izle! 11 Ağustos EXXEN kesintisiz donmadan canlı yayın! Samsunspor Beşiktaş maçı CANLI izle! (HD) 11 Ağustos Samsunspor BJK maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Fatih Karagümrük Amedspor maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Fatih Karagümrük Amedspor maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Samsunspor Beşiktaş maçı ilk 11'i! Beşiktaş'ın Samsunspor maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? Bein Sports 2 CANLI izle! (ALANYASPOR EYÜPSPOR) Bein Sports 2 kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki Sivasspor Trabzonspor maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Sivasspor TS maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Bandırmaspor Erzurumspor maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Bandırmaspor Erzurumspor maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Bein Sports CANLI izle! (SAMSUNSPOR BEŞİKTAŞ) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki Metin2 kapanıyor iddiaları gerçek mi? 30 Ağustos'ta Metin2 sunucuları kapanıyor mu? Fatih Karagümrük Amedspor maçı kaç kaç, golleri kim attı? MAÇ SONUCU! Fatih Karagümrük Amedspor maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Sivasspor Trabzonspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Sivasspor TS maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Fatih Karagümrük Amedspor maçı CANLI izle! (HD) 11 Ağustos Karagümrük Amedspor maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Sivasspor Trabzonspor maçı CANLI izle! (HD) 11 Ağustos Sivasspor Trabzonspor maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Bein Sports CANLI izle! (SİVASSPOR TRABZONSPOR) Bein Sports kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki Bein Sports 1-2-3 CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Hadise ve Okan Buruk sevgili mi? Aşk yaşadıkları iddia edildi! Hadise Okan Buruk aşkı iddiası gerçek mi? Masterchef kim elendi? (İFŞA OLDU) 11 Ağustos Masterchef'te bugün kim elendi? Beyza, Serhat, Deniz, Muratcan, Çağlar, Ayşe ve Nigar elendi mi? Instagram'ın kabul ettiği şartlar nelerdir? Türkiye'nin şartları neydi?
title