Fatih Karagümrük, Tiago Çukur'u Transfer Etti

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Solwie Energy Fatih Karagümrük, 22 yaşındaki forvet oyuncusu Tiago Çukur'u 3 yıllık anlaşma ile kadrosuna kattı. Çukur, önceki sezon Hollanda ekibi Roda'da forma giymişti.

Solwie Energy Fatih Karagümrük, 22 yaşındaki forvet oyuncusu Tiago Çukur'u transfer ettiğini duyurdu.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "2025-2026 sezonunda Süper Lig'de mücadele edecek takımımız, Tiago Çukur ile 3 yıllık anlaşma sağladı." denildi.

Fenerbahçe ve Ümraniyespor'da da görev yapan milli futbolcu, geçen sezon Hollanda ekibi Roda'da forma giydiği 32 maçta 6 gol attı.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
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