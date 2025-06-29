Fatih Karagümrük, Tiago Çukur'u Transfer Etti

Solwie Energy Fatih Karagümrük, 22 yaşındaki forvet oyuncusu Tiago Çukur'u transfer ettiğini duyurdu.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "2025-2026 sezonunda Süper Lig'de mücadele edecek takımımız, Tiago Çukur ile 3 yıllık anlaşma sağladı." denildi.

Fenerbahçe ve Ümraniyespor'da da görev yapan milli futbolcu, geçen sezon Hollanda ekibi Roda'da forma giydiği 32 maçta 6 gol attı.