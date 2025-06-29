Fatih Karagümrük, Tiago Çukur ile 3 Yıllık Sözleşme İmzaladı

Fatih Karagümrük, Tiago Çukur ile 3 Yıllık Sözleşme İmzaladı
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Trendyol Süper Lig'in yeni ekibi Fatih Karagümrük, 22 yaşındaki futbolcu Tiago Çukur ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Çukur, daha önce Türkiye'de Fenerbahçe ve Ümraniyespor'da oynadı.

Trendyol Süper Lig'in yeni ekibi Fatih Karagümrük, 22 yaşındaki futbolcu Tiago Çukur ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeni sezon transfer çalışmaları sürdüren Fatih Karagümrük, bu kapsamda hücum bölgesine takviye yaptı. Kırmızı-siyahlıların sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "2025-2026 sezonunda Süper Lig'de mücadele edecek takımımız, Tiago Çukur ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Tiago Çukur'a ailemize hoş geldin diyor, kırmızı siyahlı formamız altında başarılar diliyoruz" denildi.

22 yaşındaki futbolcu, Türkiye'de Fenerbahçe ve Ümraniyespor'da forma giyerken ayrıca Watford, Doncaster Rovers, Dender EH, Beveren ve Roda'da oynadı.

Tiago Çukur, geçtiğimiz sezon Roda ile 32 resmi maça çıkarken, 6 gol, 3 asistlik performans gösterdi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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