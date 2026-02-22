Haberler

Aleksandar Stanojevic: "Bugün 2 puan kaybettik"

Aleksandar Stanojevic: 'Bugün 2 puan kaybettik'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fatih Karagümrük, Samsunspor ile golsüz berabere kalmasının ardından Teknik Direktör Aleksandar Stanojevic, çok fazla pozisyona girdiklerini ancak değerlendiremediklerini belirtti ve 2 puan kaybettiklerini ifade etti.

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, Samsunspor karşısında çok fazla pozisyona girdiklerini ancak değerlendirmediklerini söyleyerek, "Bugün 2 puan kaybettik" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Fatih Karagümrük konuk ettiği Samsunspor ile golsüz berabere kaldı. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fatih Karagümrük Teknik Direktör Aleksandar Stanojevic, "Bugün 2 puan kaybettik. Çok fazla şans yakaladık. Bu fırsatları değerlendiremedik. Rakibimizin nerdeyse fırsatı yok. Mutlu değiliz. Savaşmaya devam edeceğiz. Pes etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Serginho'nun Kasımpaşa maçındaki performansından memnun değildim"

Serginho'nun maçta sonradan oyuna girmesiyle ilgili yöneltilen soruya ise Stanojevic, "Kasımpaşa maçındaki performanslardan memnun değildim. Bu yüzden bazı değişikliklere gittim. Bu maçta Verde'ye süre verdik. İyi iş çıkardı. Belki haftaya Serginho ile beraber oynarlar. Bu biraz antrenmanların sonuçlarına bağlı" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Meksika'da kartel lideri öldürülünce ülke yangın yerine döndü! Şiddetli çatışmalar yaşanıyor

Kartel lideri öldürülünce ülke karıştı! Şiddetli çatışmalar yaşanıyor
İşte Meksika'dan ilk görüntüler! Polisleri öldürüp yol kenarına attılar

İşte çatışmaların patlak verdiği ülkeden ilk görüntüler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'inden kritik 3 puan

Zirveye tutunmak için kritik bir maça çıktı! İşte sonuç
Litresi sadece 25 TL! Anadolu'nun 'kolası' için Ramazan'da uzun kuyruklar oluşuyor

Litresi sadece 25 TL! Anadolu'nun kolası için uzun kuyruklar oluşuyor
Sergen Yalçın gözlerine inanamadı! İşte maça damga vuran o an

Binlerce kez paylaşılan o an!
Galatasaray'a Osimhen'den müjde

Galatasaraylılara ''Yaşasın'' dedirten müjde
Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'inden kritik 3 puan

Zirveye tutunmak için kritik bir maça çıktı! İşte sonuç
Ortağı Epstein belgelerinin açıklanmasını durdurmak için mahkemeye gitti

Daha fazla rezillik ortaya çıkmasın diye harekete geçti
La Liga'da liderlik yine el değiştirdi

La Liga'da liderlik yine el değiştirdi