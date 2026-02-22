Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, Samsunspor karşısında çok fazla pozisyona girdiklerini ancak değerlendirmediklerini söyleyerek, "Bugün 2 puan kaybettik" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Fatih Karagümrük konuk ettiği Samsunspor ile golsüz berabere kaldı. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fatih Karagümrük Teknik Direktör Aleksandar Stanojevic, "Bugün 2 puan kaybettik. Çok fazla şans yakaladık. Bu fırsatları değerlendiremedik. Rakibimizin nerdeyse fırsatı yok. Mutlu değiliz. Savaşmaya devam edeceğiz. Pes etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Serginho'nun Kasımpaşa maçındaki performansından memnun değildim"

Serginho'nun maçta sonradan oyuna girmesiyle ilgili yöneltilen soruya ise Stanojevic, "Kasımpaşa maçındaki performanslardan memnun değildim. Bu yüzden bazı değişikliklere gittim. Bu maçta Verde'ye süre verdik. İyi iş çıkardı. Belki haftaya Serginho ile beraber oynarlar. Bu biraz antrenmanların sonuçlarına bağlı" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı