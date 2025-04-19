Trendyol Süper Lig'e ilk yükselen takım Kocaelispor oldu

Süper Lig'e ilk yükselen takım belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Normal doğumun teşvik edilmesi sizi niçin rahatsız ediyor?

"Normal doğum" tartışmalarına Erdoğan'dan zehir zemberek tepki
Cezaevinde tutuklu bulunan Ayşe Barım rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı

Ayşe Barım apar topar hastaneye kaldırıldı
Sevil Akdağ, öldürdüğü arkadaşıyla böyle eğlendi

Ünlü oyuncu, katlettiği arkadaşıyla böyle eğlenmiş

Fatih Karagümrük, Teknik Direktörü Orhan Ak ile Yollarını Ayırdı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

1'inci Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, teknik direktörü Orhan Ak ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı. Orhan Ak, görev süresinde 18 maçta 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı.

1'inci Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, teknik direktör Orhan Ak ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı. Fatih Karagümrük'ün başında 18 maça çıkan Orhan Ak, bu maçların 7 tanesinden galip gelirken, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı.

Fatih Karagümrük'ten yapılan açıklama şu şekilde;

"Teknik direktörümüz Orhan Ak ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine emekleri için teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz."

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.