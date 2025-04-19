Fatih Karagümrük, Teknik Direktörü Orhan Ak ile Yollarını Ayırdı
1'inci Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, teknik direktörü Orhan Ak ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı. Orhan Ak, görev süresinde 18 maçta 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı.
1'inci Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, teknik direktör Orhan Ak ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı. Fatih Karagümrük'ün başında 18 maça çıkan Orhan Ak, bu maçların 7 tanesinden galip gelirken, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı.
Fatih Karagümrük'ten yapılan açıklama şu şekilde;
"Teknik direktörümüz Orhan Ak ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine emekleri için teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz."
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor