Fatih Karagümrük, Teknik Direktörü Orhan Ak ile Yollarını Ayırdı

1'inci Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, teknik direktör Orhan Ak ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı. Fatih Karagümrük'ün başında 18 maça çıkan Orhan Ak, bu maçların 7 tanesinden galip gelirken, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı.

Fatih Karagümrük'ten yapılan açıklama şu şekilde;

"Teknik direktörümüz Orhan Ak ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine emekleri için teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz."