Konyaspor-Fatih Karagümrük maçının ardından

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Konyaspor'a 3-0 mağlup olan Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Aleksandar Stanojevic, maç sonrası yaptığı açıklamada kaybetmeyi hak etmediklerini belirtti. Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut ise galibiyetin değerine vurgu yaptı.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Stanojevic, Konyaspor'u galibiyetinden dolayı tebrik etti.

Maçı iyi kontrol ettiklerini düşündüğünü belirten Stanojevic, "Bugün bu maçı 3-0 kaybetmeyi hiç hak etmedik, çok basit goller yedik. Böyle kolay goller yediğimiz için ligde şu an sonuncuyuz. Asla pes etmeyeceğiz, çalışmaya devam edeceğiz. Kalan bütün maçları kazanabileceğimizi düşünüyorum." diye konuştu.

Konyaspor cephesi

TÜMOSAN Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, alınan 3 puanın çok değerli olduğunu ifade etti.

Palut, "Maç maç önümüze baktığımız zaman aşağıdan kopma adına küçük bir avantajımız vardı. Ama bugünkü galibiyetle bu avantajı orta ölçeğe çevirmiş olduk." dedi.

Kramer ve Muleka'nın iki zor vuruşla gol attığını ve bir anda 2-0 öne geçtiklerini anlatan Palut, ilk yarının sonuna kadar Fatih Karagümrük'ün etkili oyununun devam ettiğini aktardı.

Maçın ikinci yarısında oyunda dengeyi sağladıklarını vurgulayan Palut, "Ayrıca pozisyona girme anlamında rakibimizden daha iyi görüntü sergiledik. Bazen kontra, bazen en son golde olduğu gibi pas oyunuyla daha çok rakip kaleyi zorladık. İkinci yarı bizim için daha pozitifti. Mutluyuz, taraftarımıza da teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Savaş Güler
