Fatih Karagümrük, Teknik Direktör Marcel Licka ile Yollarını Ayırdı

SÜPER Lig ekibi Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, teknik direktör Marcel Licka ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

İstanbul ekibinden yapılan açıklama şu şekilde:

"Teknik Direktörümüz Marcel Licka ve ekibi ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık.

Kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı Marcel Licka ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz."