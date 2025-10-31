Fatih Karagümrük, Teknik Direktör Marcel Licka ile Yollarını Ayırdı
Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük, teknik direktör Marcel Licka ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu. Kulüp, Licka'ya hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.
SÜPER Lig ekibi Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, teknik direktör Marcel Licka ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.
İstanbul ekibinden yapılan açıklama şu şekilde:
"Teknik Direktörümüz Marcel Licka ve ekibi ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık.
Kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı Marcel Licka ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz."
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor