Fatih Karagümrük, Salvatore Bocchetti ile teknik direktörlük için sözleşme imzaladı

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Fatih Karagümrük Kulübü, teknik direktörlük görevi için Salvatore Bocchetti ile sözleşme imzalandığını duyurdu.

Kırmızı-siyahlı kulübün açıklamasında, "Kulübümüz, Teknik Direktör Salvatore Bocchetti ile sözleşme imzaladı. Futbolculuk kariyerinde Milan, Genoa, Rubin Kazan ve Spartak Moskova gibi kulüplerde forma giyen Bocchetti, teknik direktörlük kariyerinde ise Serie A ekiplerinden Verona ve Monza'yı çalıştırdı. Salvatore Bocchetti'ye ailemize hoş geldin diyor, başarılı bir sezon diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA