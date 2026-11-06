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Fatih Karagümrük, Salvatore Bocchetti ile teknik direktörlük için sözleşme imzaladı

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Fatih Karagümrük Kulübü, teknik direktörlük görevi için Salvatore Bocchetti ile sözleşme imzalandığını duyurdu. Milan, Genoa, Rubin Kazan ve Spartak Moskova'da forma giyen Bocchetti, Verona ve Monza'yı çalıştırdı; kulüp kendisine başarılı bir sezon diledi.

Fatih Karagümrük Kulübü, teknik direktörlük görevi için Salvatore Bocchetti ile sözleşme imzalandığını duyurdu.

Kırmızı-siyahlı kulübün açıklamasında, "Kulübümüz, Teknik Direktör Salvatore Bocchetti ile sözleşme imzaladı. Futbolculuk kariyerinde Milan, Genoa, Rubin Kazan ve Spartak Moskova gibi kulüplerde forma giyen Bocchetti, teknik direktörlük kariyerinde ise Serie A ekiplerinden Verona ve Monza'yı çalıştırdı. Salvatore Bocchetti'ye ailemize hoş geldin diyor, başarılı bir sezon diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA
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