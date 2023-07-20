Fatih Karagümrük, Matias Dituro'yu kadrosuna kattı

Fatih Karagümrük, Andrea Bertolacci ile yollarını ayırmasının ardından Arjantinli kaleci Matias Dituro'yu kadrosuna kattı.

Kaleci Andrea Bertolacci ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran Karagümrük, vakit kaybetmeden kaleci transferini yaptı. Kulübün sosyal medya hesabından transferle ilgili yapılan açıklamada, "Arjantinli file bekçisi Matas Dituro'yu 2 yıllığına kadromuza kattık. Kendisine ailemize hoş geldin der, yeni sezonda başarılar dileriz" denildi.

Dituro, Şili'nin Universidad Catolica takımında geçtiğimiz sezon ligde 15 kez forma giydi. - İSTANBUL