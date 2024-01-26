Fatih Karagümrük, Koray Günter'i kiraladı

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, İtalya Serie A takımlarından Hellas Verona'da forma giyen savunma oyuncusu Koray Günter'i sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki futbolcuyla satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşmaya varıldı.

Serie A'da toplam 126 maça çıkan Koray Günter, daha önce Süper Lig'de Galatasaray formasıyla mücadele etmişti.