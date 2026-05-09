Futbol: Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, deplasmanda Kocaelispor'u 1-0 yendi. Maçın tek golü Anıl Yiğit Çınar'dan geldi. Ancak bu galibiyet, Fatih Karagümrük'ün Süper Lig'e veda etmesine engel olamadı.

Stat: Turka Araç Muayene Kocaeli

Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, İbrahim Çağlar Uyarcan, Ali Can Alp

Kocaelispor: Serhat Öztaşdelen, Dijksteel, Smolcic, Agyei, Show (Dk. 87 Esat Yusuf Narin), Serdar Dursun, Susoho (Dk. 63 Churlinov), Haidara, Ahmet Oğuz (Dk. 46 Rivas), Can Keleş (Dk. 60 Tayfur Bingöl), Nonge (Dk. 46 Keita)

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Furkan Bekleviç, Lichnovsky, Biraschi, Çağtay Kurukalıp, Kranevitter (Dk. 58 Daniele Verde), Bartuğ Elmaz, Berkay Özcan, Tiago Çukur, Esgaio, Serginho (Dk. 68 Anıl Yiğit Çınar), Babicka (Dk. 90 Barış Kalaycı)

Gol: Dk. 69 Anıl Yiğit Çınar (Fatih Karagümrük)

Sarı kart: Dk. 39 Show, Dk. 86 Tayfur Bingöl (Kocaelispor)

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, deplasmanda Kocaelispor'u 1-0 yendi. Fatih Karagümrük, bu galibiyete rağmen Süper Lig'e veda etti.

69. dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Daniel Verde'nin ceza sahası sağ çaprazından ortasına iyi yükselen Anıl Yiğit Çınar, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1

87. dakikada Smolcic uzaktan ortasında savunmadan dönen top, ceza sahası içindeki Tayfur Bingöl'ün önünde kaldı. Meşin yuvarlak, bu oyuncunun şutunda üstten dışarı gitti.

Karşılaşma, Fatih Karagümrük'ün 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Kaynak: AA / Şahin Oktay
