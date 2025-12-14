Haberler

Fatih Karagümrük-Kocaelispor maçının ardından

Fatih Karagümrük-Kocaelispor maçının ardından
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Fatih Karagümrük, Kocaelispor ile oynadığı maçta 1-1 berabere kaldı. Teknik sorumlu Atılay Canel, takımının iyi mücadele ettiğini belirtti ve daha üst sıralara çıkmak istediklerini ifade etti.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında konuk ettiği Kocaelispor ile 1-1 beraber kalan Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ün teknik sorumlusu Atılay Canel, oyuncularının maçta iyi mücadele ettiğini belirtti.

Atılay Canel, müsabakanın ardından Atatürk Olimpiyat Stadı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Oyuna istekli başladıklarını aktaran Canel, "İstediğimiz gibi oyunu kontrol altına aldık. 16. dakikada rakibimizin iki direkten de dönen bir pozisyonu vardı. Onun dışında bizim 3 tane yüzde yüz gol olması gereken pozisyonumuz vardı. İkinci yarıya da iyi başladık. 65. dakikada bulduğumuz golle öne geçtik. Uzatmalarda yediğimiz golle buradan beraberlikle ayrıldık. Galip götürdüğümüz maçtan beraberlikle ayrılmak, bizim için üzücü. Futbolcu kardeşlerimiz, iyi mücadele etti ve onları tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Fatih Karagümrük'ü bulunduğu durumdan kurtarmak istediklerini vurgulayan Canel, "Son 2 haftaya baktığınızda Kocaelispor'a karşı daha istekli ve arzuluyduk. Yukarı çıkmak istiyoruz. Daha üst sıralara çıkmak istiyoruz. Transferlerin planlaması yapılıyor. İyi bir şekilde yola devam edeceğimizi ve ligde kalacağımızı düşünüyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
Kanser tedavisi gören Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, hayatını kaybetti

Kanser tedavisi gören belediye başkanı hayatını kaybetti
6 ay içinde ikinci belediye başkanını kaybeden Özel'den duygusal veda

6 ay içinde aynı acıyı yaşayan Özel'den duygusal veda
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Öğrenci evine giren ev sahibi hayatının şokunu yaşadı: Bu adam kesinlikle ruh hastası

Öğrenci evine giren ev sahibi hayatının şokunu yaşadı
Türk çiftçisi çöpe atıyor, Avrupa'da kilosu 35 bin TL'den satılıyor

Türk çiftçisi ot diye atıyor, Avrupa'da kilosu 35 bin TL'den satılıyor
Suriyelilerle ilgili çarpıcı karar! Erdoğan devreye girdi, ikinci aşamaya geçildi

Yüz binlerce Suriyeli için yeni karar! Erdoğan resmen devreye girdi
Bere, eldiven dolapta ne varsa çıkarın! Pazartesi 21 ile lapa lapa kar yağacak

Bere, eldiven dolapta ne varsa çıkarın! 21 ile lapa lapa kar yağacak
Öğrenci evine giren ev sahibi hayatının şokunu yaşadı: Bu adam kesinlikle ruh hastası

Öğrenci evine giren ev sahibi hayatının şokunu yaşadı
Avustralya'da 12 kişinin can verdiği saldırıyla ilgili kan donduran detay! Arabadan çok sayıda bomba çıktı

Plajdaki katliamda kan donduran detay! Ölü sayısı katlanabilirmiş
Kocaelispor, Fatih Karagümrük'ü 90+2'de üzdü! İki takımda puanları paylaştı

Tam kazandım derken 90+2'de gelen golle yıkıldılar
Avustralya'da Hanuka Bayramı kutlamaları sırasında silahlı saldırı: En az 12 ölü, 27 yaralı

Ülkenin en ünlü plajına silahlı saldırı! Çok sayıda ölü var
Mehmet Akif Ersoy'dan yeni açıklama: 'Akif'i patlatacağım' diyerek sağda solda gezenler var

Yeni açıklamasında çarpıcı detay: 'Akif'i patlatacağım' diyerek...
Beşiktaş, Trabzonspor karşısında 10 kişi kaldı

Trabzon'da kırmızı kart!
Fenerbahçe'de fesih kararı

Kadro dışı bırakılan yıldız ismin sözleşmesi feshediliyor
Bomba iddia: TMSF, Ela Rümeysa Cebeci'nin görevine son verdi

Fotoğraf iddiası ses getirmişti! Ünlü spikeri de kanaldan kovdular
Sır dolu ölüm! 3 kişi uyudukları otomobilden 2 kişi çıktılar

Sır dolu ölüm! 3 kişi uyudukları otomobilden 2 kişi çıktılar
title