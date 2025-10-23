Fatih Karagümrük Kayserispor'u Ağırlıyor

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın Zecorner Kayserispor'u ağırlayacak.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Ligde 1 galibiyete karşın 8 mağlubiyeti bulunan Fatih Karagümrük, 3 puanla ligin son sırasında yer alıyor. Henüz galibiyet sevinci yaşayamayan Kayserispor ise 5 beraberlik, 4 mağlubiyetle rakibinin bir basamak üstünde 17. basamakta bulunuyor.

Fatih Karagümrük'te Jure Balkovec, Fenerbahçe maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle Kayserispor karşısında görev yapamayacak.