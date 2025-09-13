Haberler

Fatih Karagümrük, Kasımpaşa'ya 1-0 Yenildi

Fatih Karagümrük, Kasımpaşa'ya 1-0 Yenildi
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fatih Karagümrük, konuk ettiği Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup oldu. Maçın golü, Kasımpaşa'dan Muhammed Kadıoğlu'nun kendi kalesine attığı golle geldi.

Stat: Başakşehir Fatih Terim

Hakemler: Oğuzhan Aksu, Abdullah Bora Özkara, Göktuğ Hazar Erel

Fatih Karagümrük: Ivo Grbic, Atakan Çankaya, Muhammed Kadıoğlu (Tarık Buğra Kalpaklı dk. 46), Anıl Yiğit Çınar, Jure Balkovec, Ricardo Esgaio, Berkay Özcan (Marius Tresor Doh dk. 64), Daniel Johnson, Serginho (Çağtay Kurukalıp dk. 82), Barış Kalaycı (Andre Gray dk. 64), Tiago Çukur

Teknik Direktör: Marcel Licka

Kasımpaşa: Gianniotis, Claudio Winck (Jhon Espinoza dk. 60), Nicholas Opoku, Attila Szalai, Godfried Owusu, Andri Baldursson, Mamadou Fall, Haris Hajradinovic (Atakan Müjde dk. 80), Cem Üstündağ (Cafu dk. 65), Ben Ouanes (Ali Yavuz Kol dk. 80), Pape Gueye

Teknik Direktör: Shota Arveladze

Gol: Muhammed Kadıoğlu (dk. 31 k.k.)

Kırmızı kart: Pape Gueye (dk. 76) (Kasımpaşa)

Sarı kart: Cafu, Andreas Gianniotis(Kasımpaşa) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
