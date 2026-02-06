Fatih Karagümrük, Süper Lig'de yarın Antalyaspor'u ağırlayacak

Haberler

Fatih Karagümrük, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Hesap.com Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor. Ligde son sıralarda yer alan Karagümrük, son 8 maçında galibiyet alamazken, Antalyaspor ise daha üst sıralarda bulunuyor.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak mücadele saat 14.30'da başlayacak. Müsabakayı hakem Cihan Aydın yönetecek.

Ligde oynadığı 20 karşılaşmada 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 15 yenilgi yaşayan İstanbul temsilcisi, topladığı 9 puanla 18. ve son sırada yer alıyor. Fatih Karagümrük, ligdeki son 8 maçında galibiyet sevinci yaşayamadı.

Geride kalan haftalarda beşer galibiyet ve beraberlik ile 10 mağlubiyet yaşayan Antalyaspor ise 20 puanla 13. sırada bulunuyor.

Sezonun ilk yarısında oynanan maçta Fatih Karagümrük, deplasmanda rakibini 2-1 mağlup etmişti.

