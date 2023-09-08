Fatih Karagümrük, Genoa'dan Güven Yalçın'ı kiraladı
Fatih Karagümrük, Serie A ekiplerinden Genoa forması giyen 24 yaşındaki santrfor Güven Yalçın'ı kiraladığını açıkladı.
Fatih Karagümrük, Serie A ekiplerinden Genoa forması giyen 24 yaşındaki santrfor Güven Yalçın'ı kiraladığını açıkladı.
Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Serie A ekiplerinden Genoa forması giyen A Milli hücum oyuncusu Güven Yalçın'ı kiralık olarak renklerimize bağladık. A Milli Futbolcumuz Güven Yalçın'a Karagümrük'e hoş geldin der, yeni sezonda başarılar dileriz."
Güven Yalçın, 2022-2023 sezonunda Genoa formasıyla Serie B'de 22 karşılaşmada görev yaptı. İtalya Kupası'nda da 3 maçta forma giyen milli oyuncu, 1 asistlik performans sergiledi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor