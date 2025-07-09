Fatih Karagümrük, Enzo Roco ile Sözleşme İmzaladı

Fatih Karagümrük, Enzo Roco ile Sözleşme İmzaladı
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Fatih Karagümrük, 32 yaşındaki Şilili stoper Enzo Roco ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayarak savunma hattını güçlendirdi. Roco, daha önce de Türkiye'de Beşiktaş forması giymişti.

FATİH Karagümrük, 32 yaşındaki Şilili stoper Enzo Roco ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Fatih Karagümrük, savunmaya takviye yaptı. Kırmızı-siyahlı ekip, Şilili stoper Enzo Roco'yu yeniden renklerine bağladı. Fatih Fatih Karagümrük'ten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Kulübümüz, tecrübeli savunma oyuncusu Enzo Roco ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Enzo Roco'ya ailemize yeniden hoş geldin diyor, kırmızı siyahlı formamız altında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

2020-2021 sezonunda Fatih Karagümrük'te forma giyen 32 yaşındaki savunmacı, Türkiye'de Beşiktaş'ta da oynamıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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