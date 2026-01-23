Davide Biraschi 4. kez Karagümrük'te

Fatih Karagümrük, 31 yaşındaki stoper Davide Biraschi'yi 4. kez kadrosuna kattığını açıkladı.

Karagümrük'ten transfer ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, İtalya Serie B ekiplerinden Frosinone'nin 31 yaşındaki stoperi Davide Biraschi ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşma sağladı. 2021-2024 yılları arasında 3 sezon formamızı giyen Davide Biraschi; 6 sezon Genoa'da, son 2 sezon da Frosinone'de mücadele etti. Yeniden kırmızı-siyahlı formamızı terletecek Davide Biraschi'ye ailemize hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz" denildi. - İSTANBUL