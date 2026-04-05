Trendyol Süper Lig: Fatih Karagümrük: 2 Çaykur Rizespor: 1 (Maç sonucu)
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında oynadığı maçta Çaykur Rizespor'u 2-1 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Karagümrük'ün gollerini Serginho ve Babicka kaydetti.
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
61. dakikada kaleci Fofana'nın önde olduğunu gören Çağtay uzak mesafeden aşırtma vuruşla kaleyi yokladı ancak meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.
70. dakikada sağ taraftan Augusto'nun ortasında meşin yuvarlak sekerek kale önünde önce Esgaio'ya ardından Sowe'a çarptı ve ağlara gitti. 1-1
79. dakikada sağ taraftan Laçi'nin orta yaparak kullandığı serbest vuruşa kale önünde yükselen Samet'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin üzerinden dışarıya çıktı.
87. dakikada sağ taraftan kullanılan serbest vuruşta ceza sahası içi sol çaprazında iyi yükselen Tiago Çukur, kafayla pasını indirdi. Kale önünde seken topa Babicka'nın sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1
Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Yiğit Arslan, Samet Çiçek, Candaş Elbil
Fatih Karagümrük: Grbic, Esgaio, Biraschi, Lichnovsky, Çağtay Kurukalıp (Muhammed Kadıoğlu dk. 86), Berkay Özcan, Bartuğ Elmaz, Verde (Tiago Çukur dk. 69), Larsson (Traore dk. 86), Serginho (Barış Kalaycı dk. 76), Babicka
Yedekler: Furkan Bekleviç, Anıl Yiğit Çınar, Onogo
Teknik Direktör: Aleksandar Stanojevic
Çaykur Rizespor: Fofana, Mithat Pala, Samet Akaydin, Sagnan, Hojer (Emrecan Bulut dk. 90+1), Taylan Antalyalı (Papanikolaou dk. 72), Augusto (Zeqiri dk. 72), Olawoyin (Sowe dk. 60), Laçi, Mihaila, Halil Dervişoğlu (Pierrot dk. 90+1)
Yedekler: Erdem Canpolat, Mocsi, Taha Şahin, Emir Ortakaya, Buljubsic
Teknik Direktör: Recep Uçar
Goller: Serginho (dk. 39), Babicka (dk. 87) (Fatih Karagümrük), Sowe (dk. 70) (Çaykur Rizespor)
Sarı kartlar: Çağtay Kurukalıp (Fatih Karagümrük), Samet Akaydin, Hojer (Çaykur Rizespor) - İSTANBUL